東灣地震群恐持續數天 專家：一周內強震機率低

編譯組／綜合報導
東灣地區周日上午發生六次3.0級以上地震，地震群可能持續數小時甚至數日，但未來一周內發生更大地震的可能性低。（本報檔案照）
舊金山紀事報報導，周日上午，東灣地區發生六次3.0級以上地震。據地震學專家稱，此次地震群包含數十次小地震，可能持續數小時甚至數日。

美國地質調查所數據顯示，這波最強震為3.8級，於上午9時38分襲擊聖拉蒙（San Ramon）地區。丹維爾（Danville）、都布林（Dublin）、艾姆瑞維爾（Emeryville）和聖拉蒙的居民報告感受到劇烈晃動和短暫震顫。

Amelia Boaz在丹維爾祖母的平房裡與人交談時，牆上的畫突然開始晃動。她的狗在屋裡四處亂竄。她說地震持續了約五秒鐘，「感覺整個房子都在劇烈搖晃」。

Boaz是聖拉蒙居民，她說︰「從未感受過如此強烈的震感」。

加州地質調查局局長、州地質學家蘭開斯特（Jeremy Lancaster）與太平洋西北地震網絡（Pacific Northwest Seismic Network）負責人、華盛頓大學（University of Washington）教授托賓（Harold Tobin）指出，此次地震群活動可能持續數小時甚至數日。

托賓表示，截至周一上午，小震仍在持續，上午10時左右記錄到一次2.6級地震。

托賓指出，這些地震發生在卡拉維拉斯斷層（Calaveras Fault）北端，該斷層長期存在引發6.5至7.0級地震的潛在風險。該斷層是聖安德烈斯斷層系統（San Andreas Fault system）的主要分支，從聖拉蒙延伸約90哩至聖比尼度縣（San Benito County） 賀萊斯特（Hollister）以南約20哩處。聖安德烈亞斯斷層和海沃斷層（Hayward faults）整體風險更高。

托賓指出該區域偶發地震群活動，此類活動源於多條斷層線交匯形成的區域應力，也可能由地殼流體遷移引發。約一周內發生更大規模地震的概率較低，托賓強調無需為此過度擔憂。

加州地質調查局的蘭開斯特通過郵件提醒：「加州是地震多發區，始終存在發生更大破壞性地震的極小概率。若感知震動或收到地震警報，請立即蹲下，躲在堅固物體下方並保持抓握，直至晃動完全停止。」

