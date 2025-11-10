舊金山前市長布里德考慮角逐國會議員 接棒裴洛西席位

布里德（左二）考慮角逐國會議員，尋求接棒裴洛西（左三）席位。（記者李怡╱攝影）

舊金山 前市長布里德（London Breed）正在考慮參選聯邦眾議員，角逐即將卸任的前議長裴洛西 （Nancy Pelosi）所留下的席位。她9日向媒體「POLITICO」證實，已開始與舊金山政壇的老友及政治盟友討論這項可能性。

布里德表示，近兩天來電話和簡訊不斷，許多舊金山民眾與支持者都鼓勵她出馬。她坦言已致電包括前市長、舊金山政壇長青樹勃朗（Willie Brown）在內的多位盟友，徵詢他們的意見。她說：「我打給幾個人，想聽聽他們的想法。現在我的手機幾乎響個不停，很多人希望舊金山有多一點選擇。我也想探索自己是否能成為其中之一。」

據「POLITICO」報導，勃朗對此未公開發表評論，但布里德已向他徵詢建議，並透露她也聯絡過裴洛西本人。不過目前尚未確認兩人是否已實際對話。

布里德在2024年市長改選中，於激烈競爭中敗給現任市長羅偉（Daniel Lurie），結束近六年的市府領導任期。敗選後，她逐漸淡出市政舞台，這次可能投入國會選戰，被視為她重返政壇的重要一步。

對布里德而言，爭取裴洛西留下的加州 第11選區眾議員席次，不僅是政治生涯的再出發，也象徵她對舊金山政壇影響力的延續。

眾院前議長裴洛西於上周四正式宣布，將不再競選連任，結束長達近40年的國會生涯。她在聲明中表示，自己將支持新一代領導人，並感謝舊金山選民長期支持。

裴洛西的卸任意味著加州政壇將迎來重大人事變動。多位地方政要與民主黨重量級人物皆被點名為潛在接班人，而布里德的名字顯然已列入熱門名單之一。

舊金山政界觀察人士指出，布里德若正式宣布參選，勢必掀起一場充滿舊金山特色的權力重組戰。對她而言，這不僅是政治復出之路，也將是一場對個人聲望與民意支持的再次考驗。