知名私校列治文分校突關閉 數百名家長錯愕憤怒

位於舊金山列治文區的史特拉福學校（Stratford School）。(谷歌地圖)

舊金山 一間有優質沉浸式中文課程的私立小學，無預警宣布本學年結束時關閉14th Avenue的校區 ，數百名學生的家長一時茫然不知所措。

舊金山紀事報報導，憤怒的家長們6日立即發起請願活動，要求阻止史特拉福學校（Stratford Schools）位於列治文區14th Avenue校區的關閉，並與市政府官員合作，「解決租賃談判和許可方面的難題」。

「這一消息事先沒有任何預警或社區參與，令家長和教職員工都感到震驚和沮喪，」Hilary Ong在她發起的請願書中寫道。 「我們中的許多人出於對這所學校的承諾，做出了改變生活的決定：在列治文區購置房產，忍受漫長的通勤，並在史特拉福學校的教育模式上投入了多年的忠誠和學費。」

學校網站到7日都未提及關校事宜。相反的，它宣布擴大小學部中文沉浸式課程。

史特拉福學校1999年在丹維爾一座教堂的後院創辦，如今已發展成為擁有30多個校區的連鎖學校，在加州 為超過9000名學生提供從學前班到高中的教育。史特拉福學校在舊金山設有四個校區。

位於14th Avenue校區的學費從10個月的學前班或幼兒園的近25000美元，到小學部中文沉浸式課程的31000美元不等。

這些學校由一名前教育工作者創辦，目前由位春之教育集團經營（Spring Education Group）。根據網站介紹，春之教育集團「多數股權由春華控股有限公司（Primavera Holdings Limited）管理的投資基金持有，春華是一家由中國人擁有的投資公司，總部位於香港，並在美國、中國和新加坡開展業務」。

截至7日上午已有近300人簽署請願書，呼籲學校主管與學生家長會面，討論關閉學校的原因和可能的替代方案。請願者還要求制定明確的學生和教職員工過渡計畫，並要求如果該校區最終關閉，則在舊金山的其他校區繼續進行中文沉浸式課程。

請願書中寫道：「這個社區理應得到誠實、尊重和真誠的解決問題之道，而不是一封官方郵件和悄無聲息的撤離。缺乏透明度和問責制已經嚴重損害了信任，但我們相信，史特拉福現在還不算太晚，它可以通過與居民家庭溝通並共同尋找解決方案來展現誠信和領導力。」