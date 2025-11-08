聯邦停擺影響航班臨時取消、改期 旅客可全額退款

我的頻道

編譯組╱綜合報導
美國聯邦航空管理局(FAA)因政府持續停擺，宣布要求航空公司自周五起，在全美40個最繁忙的機場削減10%的航班。(美聯社)
NBC News報導，數家航空公司同意被取消航班乘客改期或退款，且不收罰款。

隨著削減措施生效，乘客於周四陸續收到航班取消通知。聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）、西南航空（Southwest Airlines）及美國航空（American Airlines）均表示，將配合FAA命令減少航班，同時盡量降低對旅客的不便。

聯合航空執行長柯比（Scott Kirby）在給員工的信中指出，公司將優先削減區域航線及非樞紐機場間的航班，並盡可能為旅客重新安排行程。他強調，對於不願在此期間搭機的旅客，航空公司將提供退款選項，即使其航班並未被取消。

達美航空則宣布提供更大的彈性，允許受影響期間的乘客更改、取消或申請退款，範圍包括基本經濟艙機票，且不收取罰款。

邊疆航空（Frontier Airlines）執行長比佛（Barry Biffle）則建議旅客，若行程涉及重大活動如婚禮或葬禮，應考慮向其他航空公司購買「備用機票」。他在Instagram貼文：「由於此次中斷規模龐大，即使我們會為乘客安排下一班可用航班，也可能無法趕上您的行程。建議購買可改期或可退的備用機票，若最終無需使用，仍可保留積分供下次飛行。」

根據美國運輸部規定，若航班遭取消且旅客選擇不再出行，或已改搭其他交通方式，航空公司必須依法全額退費，即使原為不可退款票種。旅客亦可要求退還未使用的行李費、座位升等費及其他附加費用。

然而，美國航空公司並無義務為航班取消或嚴重延誤的旅客提供額外現金賠償、餐飲或住宿補助，即使原因出於航空公司自身過失。拜登政府曾提出規定，要求航空公司在更多情況下支付200至775美元不等的延誤或取消賠償金，但該提案於9月被川普政府撤銷，航空業界對此舉表示支持。

