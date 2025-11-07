IBM全球裁員千人 灣區75人受影響

我的頻道

舊金山讯
科技巨頭IBM宣布將在全球裁減數千名員工，其中包括位於南聖荷西園區的75名員工。（路透）
科技巨頭IBM宣布將在全球裁減數千名員工，其中包括位於南聖荷西園區的75名員工。此波裁員預計於明年初生效，為該公司持續重整人力、轉向人工智慧領域的一部分。

根據IBM提交給加州就業發展局的文件，位於Bailey Avenue的南聖荷西園區，將於1月5日正式裁員。IBM發言人在聲明中表示，公司的人力策略是「確保擁有符合客戶需求的正確人才與技能」，並強調「會定期檢視團隊結構，必要時進行調整」。

這波裁員發生之際，IBM與多家大型科技公司正重新配置人力，以因應AI技術快速崛起。亞馬遜、Meta與Google近期也相繼宣布裁員，同時投入數十億美元建設數據中心與人工智慧軟體開發。IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）今年稍早曾透露，公司內部約200項人力資源相關職務已由AI系統取代，使IBM能將更多資源投入軟體開發與銷售部門。

儘管如此，IBM表示美國整體員工數預計將維持穩定。該公司最近一季營收達163億美元，較去年同期成長9%，主要受惠於AI顧問與軟體部門的強勁表現。

