風暴來勢洶洶 灣區料迎強風降雨

氣象部門稱，這波風暴系統預計風速將達到每小時35至45哩，足以吹倒樹木和電線，並使駕駛更加危險。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，據美國國家氣象局（National Weather Service）稱，一個移動相對較快的風暴系統於周二（4日）繼續向灣區 推進，夜間為北灣蘇諾瑪縣（Sonoma County）部分地區帶來降雨，預計周三（5日）將覆蓋該地區其餘區域。

不過，降雨並非這場風暴最猛烈的部分。國家氣象局氣象學家甘迺迪（Rachel Kennedy）說：「更大的危險在於風。」

氣象部門稱，預計風速將達到每小時35至45哩（約56至72公里），足以吹倒樹木和電線，並使駕駛更加危險。高海拔地區部分陣風風速可能高達每小時55哩（約88公里）。

氣象部門發布的風力預警將於周二晚10時生效，持續至周三下午4時。屆時整個地區預計將出現降雨。

甘迺迪說：「風暴路徑基本符合預期，且移動速度偏快。」

至於聖塔克拉拉、聖塔克魯茲 、阿拉米達和康曲柯士達等縣是否會在周二深夜或周三凌晨迎來降雨，目前尚存變數。一旦降雨開始，預計將持續約24小時，期間雨勢時強時弱。氣象部門稱，盡管風暴預計周四（6日）結束，但零星降雨可能持續至周五（7日）。

聖塔克魯茲山區預計降雨量約為0.5至1吋，東灣、南灣及半島地區則為0.25至0.5吋。

與阿拉斯加灣（Gulf of Alaska）降雨系統通常路徑一致，主要降雨將集中於北灣沿海山脈及河谷地區。氣象部門預測沿海山脈降雨量可能達2.5吋，河谷地區則為2吋。

甘迺迪稱，周二凌晨蘇諾瑪縣最北部地區已出現略超十分之一吋的降雨。

此次風暴恰逢加州 海岸迎來「國王潮」（king tides）–即太陽、月亮與地球排成一線時引發的年度最高潮汐現象。當太陽、月亮和地球呈一條直線排列時，它們會相互增強引力作用。該現象預計從周三持續至周五，並將於12月初及1月初再度出現。

降雨與漲潮將導致道路狀況惡化，全地區（尤其沿海區域）將出現大量積水及局部洪澇。甘迺迪強調：「洪澇最有可能引發的是道路積水，但預計不會出現河流泛濫。」

氣象部門預測降雨將於周四清晨結束，且至少持續至周末期間天氣將保持乾燥。