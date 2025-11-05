黃奕愛案7年後 仇視亞裔男終被定罪 最高面臨終身監禁

黃奕愛（右）於2019年1月在舊金山訪谷區的一座公園晨練氣功時，遭加斯隆襲擊重傷。（本報檔案照）

2019年震撼舊金山亞裔 社區的一連串暴力襲擊案，歷經多年審理，終於在周二(4日)裁決；25歲的加斯隆（Keonte Gathron）被陪審團裁定多項罪名成立，其中最駭人聽聞的一宗，正是針對時年88歲華裔長者黃奕愛（Yik Oi Huang）的攻擊。陪審團裁決後，加斯隆的量刑日期尚未確定，但他最高可能面臨終身監禁。

黃奕愛於2019年1月在舊金山訪谷區（Visitacion Valley）的一座公園晨練氣功時，遭加斯隆襲擊重傷，她遍體鱗傷、倒臥於滑梯下的沙地中，頭部重創，隱沒於垃圾桶後難以被發現。雖然經搶救後倖存，但長期臥床，最終於2020年1月3日傷重不治。

檢方指出，加斯隆於2019年1月初短短數周內犯下至少七宗暴力罪行，受害者多為亞裔，包括襲擊多名兒童與長者。首宗案件發生於當年1月3日，他從背後襲擊一名越裔男子Dhung My Chung，搶走車鑰匙並開車逃逸；翌日又搶劫另一名男子余桂峰（Guifeng Yu，音譯）。之後他在日落區（Sunset District）搶走一名男子的車輛，並用槍枝威脅奪走兩名未成年人的手機。檢方指出，唯一的非亞裔受害者在表明手機為上學所需後，被他放行。

盡管這些案件從未被正式以仇恨犯罪 （Hate Crime）起訴，但亞裔正義運動（Asian Justice Movement）組織者鍾查理（Charles Jung）表示，行為模式本身即顯示針對性。「當一個人連續多次以相同族裔為目標施暴，其效果與仇恨犯罪無異，因為它讓整個社區因族裔而感到恐懼與不安。」

在長達數周的審理過程中，加斯隆選擇自行辯護，面臨超過20項指控，包括虐待長者、搶劫與謀殺等重罪。原本的「企圖謀殺」指控在黃奕愛過世後被升級為「謀殺」。檢方助理地方檢察官奎格利（Nathan Quigley）在法庭上指出，這些犯罪手法暴力且毫無人性，對社區造成深遠創傷。

黃奕愛的孫女Susanna Yee在庭外受訪時哽咽：「七年以來每一次延遲都像是在撕開傷口，如今終於能鬆一口氣，感到一絲安慰。接下來，我們將靜待量刑。」

黃奕愛生前居於訪谷區已近20年。她1986年自中國台山移民舊金山，常與鄰里晨練或主持「訪谷區友誼會」，推動長者關懷與社區倡議。

為紀念她的貢獻，市府與社區於2024年6月將案發地公園更名為「黃奕愛和平友誼公園」（Yik Oi Peace & Friendship Park）。訪古區綠道聯盟共同創辦人席曼（Anne Seeman）說︰「重新命名的意義，在於治癒暴力帶來的創傷，並促進文化與族群間的和解。」