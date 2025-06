控Zillow欲壟斷房市 Compass提起訴訟

灣區房地產經紀公司Compass對房地產網站Zillow提起訴訟,指控Zillow壟斷市場。(美聯社)

灣區房地產 經紀公司Compass與房地產網站Zillow之間戰火不斷升溫,Compass近日對Zillow提起訴訟,指控Zillow拒絕接受先透過其他管道刊登銷售廣告的房源。

美聯社報導,Compass在美國紐約南區聯邦地方法院(U.S. District Court for the Southern District of New York)提出這項訴訟,稱「Zillow試圖根據反競爭策略來保護其壟斷地位和收入,明顯違反反壟斷法」。

Compass表示,Zillow實施一系列排他性政策,規定如果房屋賣家及其房地產經紀人在Zillow以外的地方銷售其物業超過一天,Zillow及其盟友Redfin和eXp Realty就會禁止這筆物業在他們的平台上出現。

Compass在訴訟書中說:「Zillow祭出的禁令目的在確保美國所有房源都能被列在其主導的搜尋平台上,以便他們能從中獲利,並保護其壟斷地位。」

Compass稱,Zillow制定這項禁令是為了阻止對手與其競爭,同時減少屋主選擇。Compass說:「在一個自由競爭的市場,競爭對手的產品和策略應該根據自身實力做調整,而不是受制於像Zillow這類壟斷者的為所欲為。」

美聯社表示,盡可能向更多潛在買家宣傳自己的房屋通常對房屋賣家更有利,因為會有更多買家出價,有助於賣家確保他們的房屋能以市場所能提供的最佳價格售出。

然而,在多重房源系統(MLS)和像Zillow這類大型房源搜尋網站上掛牌出售房屋的一個缺點是,這些房源會顯示房屋上市時間以及是否曾降過價,這些訊息可能讓潛在買家認為他們擁有更大籌碼,可以和賣家殺價或要求其他優惠。

為了避免上述情況,Compass和其他經紀公司為賣家提供了一個選擇,讓賣家一開始不透過網路和多重房源系統,只在其經紀人之間分享房屋訊息,這個作法在業內被稱為「口袋房源」(pocket listing)或「辦公室獨家房源」(office exclusive)。

Compass要求法院禁止Zillow實施和執行其禁令和類似政策,並要求陪審團審判和金額不詳的賠償金。

Zillow發言人23日發出聲明,他們認為訴訟的指控毫無根據,將積極進行辯護。