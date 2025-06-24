我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

控Zillow欲壟斷房市 Compass提起訴訟

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區房地產經紀公司Compass對房地產網站Zillow提起訴訟，指控Zillow壟斷市場。（美聯社）
灣區房地產經紀公司Compass對房地產網站Zillow提起訴訟，指控Zillow壟斷市場。（美聯社）

灣區房地產經紀公司Compass與房地產網站Zillow之間戰火不斷升溫，Compass近日對Zillow提起訴訟，指控Zillow拒絕接受先透過其他管道刊登銷售廣告的房源。

美聯社報導，Compass在美國紐約南區聯邦地方法院（U.S. District Court for the Southern District of New York）提出這項訴訟，稱「Zillow試圖根據反競爭策略來保護其壟斷地位和收入，明顯違反反壟斷法」。

Compass表示，Zillow實施一系列排他性政策，規定如果房屋賣家及其房地產經紀人在Zillow以外的地方銷售其物業超過一天，Zillow及其盟友Redfin和eXp Realty就會禁止這筆物業在他們的平台上出現。

Compass在訴訟書中說：「Zillow祭出的禁令目的在確保美國所有房源都能被列在其主導的搜尋平台上，以便他們能從中獲利，並保護其壟斷地位。」

Compass稱，Zillow制定這項禁令是為了阻止對手與其競爭，同時減少屋主選擇。Compass說：「在一個自由競爭的市場，競爭對手的產品和策略應該根據自身實力做調整，而不是受制於像Zillow這類壟斷者的為所欲為。」

美聯社表示，盡可能向更多潛在買家宣傳自己的房屋通常對房屋賣家更有利，因為會有更多買家出價，有助於賣家確保他們的房屋能以市場所能提供的最佳價格售出。

然而，在多重房源系統（MLS）和像Zillow這類大型房源搜尋網站上掛牌出售房屋的一個缺點是，這些房源會顯示房屋上市時間以及是否曾降過價，這些訊息可能讓潛在買家認為他們擁有更大籌碼，可以和賣家殺價或要求其他優惠。

為了避免上述情況，Compass和其他經紀公司為賣家提供了一個選擇，讓賣家一開始不透過網路和多重房源系統，只在其經紀人之間分享房屋訊息，這個作法在業內被稱為「口袋房源」（pocket listing）或「辦公室獨家房源」（office exclusive）。

Compass要求法院禁止Zillow實施和執行其禁令和類似政策，並要求陪審團審判和金額不詳的賠償金。

Zillow發言人23日發出聲明，他們認為訴訟的指控毫無根據，將積極進行辯護。

房地產 灣區

上一則

手機、社群與電玩成癮 恐增青少年自殺風險

下一則

灣區台式悠茶餐廳Ocha 不敵房租上漲 月底歇業

延伸閱讀

高利率+買氣疲軟 金山房市降溫 這些地方好講價

高利率+買氣疲軟 金山房市降溫 這些地方好講價
房屋保費漲幅遠超收入成長 沙加緬度都會區居前5大

房屋保費漲幅遠超收入成長 沙加緬度都會區居前5大
維修和隱藏費用高昂 讓45%屋主感到沮喪

維修和隱藏費用高昂 讓45%屋主感到沮喪
不滿Compass推私人房源 Zillow月底起封殺：已警告不合規經紀人

不滿Compass推私人房源 Zillow月底起封殺：已警告不合規經紀人
過度旅遊害的？西班牙封鎖Airbnb上6.6萬度假房源

過度旅遊害的？西班牙封鎖Airbnb上6.6萬度假房源

熱門新聞

US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束