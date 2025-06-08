舊金山市長專欄／舊金山預算案 致力安全、整潔、扶弱

羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡／攝影）

各位讀者大家好，在本期的專欄我想和大家聊聊財政預算。

相信各位讀者都知道我在上周五公布了未來兩個財政年度，即2025-26、2026-27年的財政預算案。

我從就職開始就知道未來不僅經濟形勢嚴峻，我們更要面臨很多不確定性。法律規定舊金山 每兩年的預算案必須保持平衡，也就是說我們2025-26年的預算案已經有8億元的赤字必須要平衡。

保障公共安全

一直以來我就強調一定要優先保障舊金山和居民的公共安全。在新的財政預算案中，我也承諾不會削減公共安全的經費，不會裁減警員隊伍。我在預算中也撥款實現我之前提出的「重建警務隊伍」計畫，也就是改善流程可以招募足夠的警員和縣警人手，維護大家的安全。

面對8億赤字，羅偉首度預算案聚焦核心服務與結構調整。（記者李怡／攝影）

我相信在預算中，把警員的薪酬調整到符合現實所需，並且留給更多警員招聘，可以改善現在舊金山需要長期依賴警員加班的困境。這對於我們舊金山的財務健康來說也帶來益處，一來這樣預算案對實際開支作出低估，二來長遠來說，可以對財政支出帶來結構性的改善。

改善遊民 問題

乾淨和衛生的街道，其中一個就是要減少無家可歸者和街頭精神病患者，讓他們不要再流浪街頭。

所以我的預算案中有一項預算是投入到我們全新的街頭小組，用以保障社區安全。這個全新的街頭小組模式可能讀者們都已經瞭解過，摒棄了過往分散的模式而讓外展和治療更加集中。

同時我們也保留了社區大使計畫，並且增加了在米慎區社區大使的預算，希望可以改善該區長期以來治安不好的現象，還居民一個安全的生活和營商環境。

羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡／攝影）

除了精神病患者要得到治療，保障租客保護，不讓更多低收入 民眾流落街頭也是重中之重。所以我們也增加了市⻑住房和社區發展辦公室的租戶諮詢權利計畫撥款，為租戶提供必須的保障。

保障弱勢群體

面臨著8億元的財政赤字，我們不得不作出艱難的取捨。所有部門在遞交至我們辦公室的預算中，都要重新評估未來兩個、甚至多個財政年度發出的撥款。

兒童、青少年及家庭局預算保留其資助的255個為不同社區和文化背景兒童及青少年家庭提供服務的計畫。

同時面臨聯邦可能減少的撥款，在本次的預算中我們也增加了食物援助撥款，但調整為通過市府部門直接發放。

大家會看到未來我們的預算將不再撥款給打造社區關係、投資教育服務和一般性的法律援助服務，只能保留更核心，更直接和更緊急的服務，例如移民法律諮詢，租戶權力保障和家暴法律援助。

一年159億元的財政支出並不是少數目，而這份預算案也不是最終的版本。但是我依然會信守承諾，以公共安全、乾淨整潔的街道和支持經濟復甦為重點。