我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納州少女挑戰TikTok「噴劑吸嗅」心臟驟停猝逝

分別為川普、馬斯克工作 白宮副幕僚長夫婦成夾心餅乾

舊金山市長專欄／舊金山預算案 致力安全、整潔、扶弱

舊金山市長辦公室提供
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡／攝影）
羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡／攝影）

各位讀者大家好，在本期的專欄我想和大家聊聊財政預算。

相信各位讀者都知道我在上周五公布了未來兩個財政年度，即2025-26、2026-27年的財政預算案。

我從就職開始就知道未來不僅經濟形勢嚴峻，我們更要面臨很多不確定性。法律規定舊金山每兩年的預算案必須保持平衡，也就是說我們2025-26年的預算案已經有8億元的赤字必須要平衡。

保障公共安全

一直以來我就強調一定要優先保障舊金山和居民的公共安全。在新的財政預算案中，我也承諾不會削減公共安全的經費，不會裁減警員隊伍。我在預算中也撥款實現我之前提出的「重建警務隊伍」計畫，也就是改善流程可以招募足夠的警員和縣警人手，維護大家的安全。

面對8億赤字，羅偉首度預算案聚焦核心服務與結構調整。（記者李怡／攝影）
面對8億赤字，羅偉首度預算案聚焦核心服務與結構調整。（記者李怡／攝影）

我相信在預算中，把警員的薪酬調整到符合現實所需，並且留給更多警員招聘，可以改善現在舊金山需要長期依賴警員加班的困境。這對於我們舊金山的財務健康來說也帶來益處，一來這樣預算案對實際開支作出低估，二來長遠來說，可以對財政支出帶來結構性的改善。

改善遊民問題

乾淨和衛生的街道，其中一個就是要減少無家可歸者和街頭精神病患者，讓他們不要再流浪街頭。

所以我的預算案中有一項預算是投入到我們全新的街頭小組，用以保障社區安全。這個全新的街頭小組模式可能讀者們都已經瞭解過，摒棄了過往分散的模式而讓外展和治療更加集中。

同時我們也保留了社區大使計畫，並且增加了在米慎區社區大使的預算，希望可以改善該區長期以來治安不好的現象，還居民一個安全的生活和營商環境。

羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡／攝影）
羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡／攝影）

除了精神病患者要得到治療，保障租客保護，不讓更多低收入民眾流落街頭也是重中之重。所以我們也增加了市⻑住房和社區發展辦公室的租戶諮詢權利計畫撥款，為租戶提供必須的保障。

保障弱勢群體

面臨著8億元的財政赤字，我們不得不作出艱難的取捨。所有部門在遞交至我們辦公室的預算中，都要重新評估未來兩個、甚至多個財政年度發出的撥款。

兒童、青少年及家庭局預算保留其資助的255個為不同社區和文化背景兒童及青少年家庭提供服務的計畫。

同時面臨聯邦可能減少的撥款，在本次的預算中我們也增加了食物援助撥款，但調整為通過市府部門直接發放。

大家會看到未來我們的預算將不再撥款給打造社區關係、投資教育服務和一般性的法律援助服務，只能保留更核心，更直接和更緊急的服務，例如移民法律諮詢，租戶權力保障和家暴法律援助。

一年159億元的財政支出並不是少數目，而這份預算案也不是最終的版本。但是我依然會信守承諾，以公共安全、乾淨整潔的街道和支持經濟復甦為重點。

舊金山 低收入 遊民

上一則

曾握了三萬人次的手 金山灣區歡送經文處長賴銘琪回台

下一則

3華人偷摘櫻桃路邊攤售賣被捕 果園損失數千元

延伸閱讀

百餘年互不往來也禁通婚 汕頭2個「世仇村」和解了

百餘年互不往來也禁通婚 汕頭2個「世仇村」和解了
服務32年 東華醫院行政總裁張建清年底卸任

服務32年 東華醫院行政總裁張建清年底卸任
金門大學售市中心校區 選中德州開發商

金門大學售市中心校區 選中德州開發商
舊金山33個測速攝影機啟用 8月5日起開罰

舊金山33個測速攝影機啟用 8月5日起開罰
舊金山市府攜手史丹福 用AI簡化行政 刪除過時公共報告

舊金山市府攜手史丹福 用AI簡化行政 刪除過時公共報告

熱門新聞

蘋果創辦人喬布斯小女兒伊芙將在今夏完婚。（美聯社）

蘋果創辦人喬布斯小女兒要結婚了 未婚夫是英國奧運金牌

2025-06-04 13:28
馬斯克受川普徵召出掌DOGE，疑成為聯邦大裁員的代罪羔羊。(美聯社)

背黑鍋53天即遭解雇 DOGE前成員曝神祕小組混亂內幕

2025-06-04 21:03
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
隨著川普政府加大整肅移民力度，可能有許多移民會透過盡快入籍成為美國公民來保護自己。（美聯社）

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

2025-06-01 02:20
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13
由史丹福大學畢業生安潔莉娜‧洪在舊金山創辦的晚餐俱樂部Mosa享有高人氣。此為示意圖。(取材自Pexels)

一晚結識19個陌生人 舊金山超火晚餐俱樂部登陸紐約

2025-05-31 14:42

超人氣

更多 >
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫
川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果

川普警告馬斯克 若改挺民主黨將付出嚴重後果
不開玩笑 在美國取這11個名字違法

不開玩笑 在美國取這11個名字違法