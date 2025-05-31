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麻疹確診者 出沒南灣2家熱門超市 灣區衛生官員示警

編譯組／綜合報導
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據「信使報」（Mercury News）報導，一名麻疹患者在聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）和阿拉米達縣（Alameda County）等多個地方出現，灣區公共衛生官員敦促未接種疫苗和免疫力低下的人謹慎行事，但專家們向大眾保證，由於接種了麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（measles, mumps and rubella, MMR），大多數人都有「很高的保護能力」。

「麻疹是我們所知的傳染性最強的疾病之一，」聖塔克拉拉縣公共衛生局（Santa Clara County's Department of Public Health）代理衛生官員兼局長魯德曼（Sarah Rudman）博士30日上午的新聞發布會上說。「平均每個麻疹患者會讓多達14人患病，你可以想像，如果人群中沒有接種疫苗，14乘以14的傳播速度會快得令人難以置信。」

魯德曼補充說，儘管傳播速度很高，但由於疫苗接種率很高，只要接觸過麻疹的人遵循公共衛生建議，各縣有望控制住疫情

此患者5月21日晚間7時15分至9時期間，前往位於聖荷西Oakland路1710號的H Mart超市。5月23日上午11時45分至下午2時，在紐華克（Newark）Newark大道35040號的星巴克（Starbucks）。5月25日下午4時45分至晚上8時期間，在密爾比達Great Mall Parkway 1306號的Trader Joe's超市。

如果大眾在這些時間曾到過這些地點，但對麻疹沒有免疫力或不確定是否接種過疫苗，就有可能感染麻疹。有多少人暴露於麻疹的確切數字尚不清楚。

這種空氣傳播疾病的症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕、結膜炎和皮疹，通常在接觸後7到21天出現。衛生官員敦促任何有症狀的人在就醫前提前致電醫療機構，以免暴露給候診室里的其他人。

衛生官員說，感染者可能是在機場接觸到這種疾病的，此人沒有住院治療，目前正在家中隔離，恢復良好。

接種兩劑MMR疫苗是預防麻疹的最佳方法，加州全州幼兒園MMR疫苗接種率為96.2%，遠高於全國92.7%的接種率。

美國有11個州爆發了麻疹疫情，全國約有1000例，是2024年的三倍。史丹福大學（Stanford University）最近的一項研究預測，如果目前疫苗接種率下降的趨勢繼續下去，麻疹可能會在二十年內恢復到疫情水平。

有關麻疹的更多信息，請訪問sccphd.org/measles和acphd.org/measles。

麻疹 疫苗 疫情

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