我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國商家：美國老客戶很急迫 「不講價、只求快」

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

Regeneron擬砸2.56億收購23andMe 須待破產法庭批准

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
製藥生技公司Regeneron宣布，願以2.56億美元收購灣區基因檢測公司23andMe的部分資產。(路透)
製藥生技公司Regeneron宣布，願以2.56億美元收購灣區基因檢測公司23andMe的部分資產。(路透)

製藥生技公司Regeneron宣布，願以2.56億美元收購灣區基因檢測公司23andMe的部分資產。23andMe兩個月之前宣布進入破產保護，這項交易必須得到破產法院批准才能結案。

美聯社報導，23andMe在3月表示，它正尋求透過法院批准的重組計畫出售「其幾乎所有資產」。公司聯合創始人兼執行長沃西基（Anne Wojcicki）也辭去了最高行政職位，但仍擔任董事會成員。

這一段時間中，23andMe一直面臨著不確定的未來。除了私有化之爭之外，自2021年上市以來，該公司一直在努力尋找一種獲利的商業模式。與客戶基因資訊相關的隱私問題也隨之出現，尤其是從2023年的資料外洩事件開始，以及圍繞新東主所有權對使用者資料會如何對待的疑問。

與Regeneron的提議交易包括23andMe的個人基因組服務（personal genome service）以及全面的健康和研究服務（total health and research services）。它不包括23andMe計畫逐步關閉的遠距醫療服務提供者 Lemonaid Health子公司。

Regeneron聯合創始人、董事會聯席主席兼首席科學官顏柯波洛斯（George Yancopoulos）在一份聲明中表示：「我們相信，我們可以幫助23andMe實現並鞏固其使命，幫助人們了解自己的DNA以及如何改善個人健康，同時進一步推動Regeneron改善大眾健康和福祉的努力。」

Regeneron於19日表示，將遵守23andMe的隱私權政策和適用法律，根據現行的同意、隱私權政策和聲明、服務條款和通知處理所有客戶個人數據，並實施旨在保護此類資料的安全控制措施。Regeneron將保留 23andMe的所有員工。

目前，考慮批准該交易的法庭聽證會定於6月17日舉行。該交易仍需獲得美國密蘇里州東區破產法院的批准，併購案預計會在今年第三季完成。

基因檢測公司23andMe的唾液收集組包外觀。 (美聯社)
基因檢測公司23andMe的唾液收集組包外觀。 (美聯社)

密蘇里州 灣區 DNA

上一則

75%不如宣傳 選防曬產品看1標籤就夠

下一則

列治文區母女過馬路遭撞 車手逃逸 華裔居民：斑馬線模糊

延伸閱讀

川普政府大砍科研經費 加、法、澳趁機搶人才

川普政府大砍科研經費 加、法、澳趁機搶人才
晚期攝護腺癌治療有進展 許多患者活5至10年或更久

晚期攝護腺癌治療有進展 許多患者活5至10年或更久
確保病人安全 新州醫院獲A級評等率全美第3高

確保病人安全 新州醫院獲A級評等率全美第3高
新希望5月31日抗癌健康日 詳解肺癌

新希望5月31日抗癌健康日 詳解肺癌
賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編

賓州東南部白卡患者最多醫院 6成關閉或縮編

熱門新聞

面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。（記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成為民眾「省錢寶地」

2025-05-19 02:19
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
天氣轉熱，灣區2025年水果採摘季正式展開。(取材自Pexels @Zen Chung)

舊金山灣區採摘季 逾20家果園開放預約自採 這3水果先登場

2025-05-20 17:32
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
面對日益多元的客流，不少華人超市也逐漸調整經營策略，例如增設英語標示、提供多語言收銀服務等。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

物價飛漲 華人超市成其他族裔「省錢寶地」

2025-05-18 21:15
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降

亞馬遜銷售有毒大米被告 恐致癌、腎損傷、智商下降