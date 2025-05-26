Regeneron擬砸2.56億收購23andMe 須待破產法庭批准

製藥生技公司Regeneron宣布，願以2.56億美元收購灣區基因檢測公司23andMe的部分資產。(路透)

製藥生技公司Regeneron宣布，願以2.56億美元收購灣區 基因檢測公司23andMe的部分資產。23andMe兩個月之前宣布進入破產保護，這項交易必須得到破產法院批准才能結案。

美聯社報導，23andMe在3月表示，它正尋求透過法院批准的重組計畫出售「其幾乎所有資產」。公司聯合創始人兼執行長沃西基（Anne Wojcicki）也辭去了最高行政職位，但仍擔任董事會成員。

這一段時間中，23andMe一直面臨著不確定的未來。除了私有化之爭之外，自2021年上市以來，該公司一直在努力尋找一種獲利的商業模式。與客戶基因資訊相關的隱私問題也隨之出現，尤其是從2023年的資料外洩事件開始，以及圍繞新東主所有權對使用者資料會如何對待的疑問。

與Regeneron的提議交易包括23andMe的個人基因組服務（personal genome service）以及全面的健康和研究服務（total health and research services）。它不包括23andMe計畫逐步關閉的遠距醫療服務提供者 Lemonaid Health子公司。

Regeneron聯合創始人、董事會聯席主席兼首席科學官顏柯波洛斯（George Yancopoulos）在一份聲明中表示：「我們相信，我們可以幫助23andMe實現並鞏固其使命，幫助人們了解自己的DNA 以及如何改善個人健康，同時進一步推動Regeneron改善大眾健康和福祉的努力。」

Regeneron於19日表示，將遵守23andMe的隱私權政策和適用法律，根據現行的同意、隱私權政策和聲明、服務條款和通知處理所有客戶個人數據，並實施旨在保護此類資料的安全控制措施。Regeneron將保留 23andMe的所有員工。