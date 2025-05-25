舊金山市長專欄／商業許可證改革 重視用戶體驗

羅偉推動商業許可改革，擬打造出一個快速、透明、可預測的許可系統、促進經濟復甦。（記者李怡／攝影）

各位讀者大家好，本期的專欄我想和大家分享許可證改革。

PermitSF是本周最振奮人心的消息，涉及到為市民提供衣食住行等的小商業主，同時也是我們長達三個月工作的初步成果。核心是改善用戶體驗，加強政府問責，以及系統升級。

當我在2月中旬提出許可證改革的時候，就已經為整個許可證改革定下了最終的目標，包括打造一個可以不斷升級和更新的辦證系統，市民可查詢職員績效指標，以及重建民眾信息。

但是要實現這些目標，不是簡單一個行政命令就能達成，包括很多技術上及法例上的努力，於是當時我們就列出了100日內的工作計畫，包括審視整個許可證制度，找出不合時宜或繁瑣的許可證予以取消。

我們定下了三個目標：以用戶體驗優先，公開透明的進度追蹤以及一站式審批。

有些改革例如延長辦證中心開放時間等，現在已經實現。

而本周我們宣布的最重要的一個內容，就是和市議員提出的6大草案。

簡單來說就是涉及到小商業營運等的規定，都是寫入法例中的，要簡化程序作出改變就必須要更改法例。

例如市府之前已經推出了特赦計畫，希望對於已經安裝遮陽棚多年的小商業，不要以罰金增加他們經營的負擔，並且簡化申請的程序。

這個計畫幫助了很多小商業，免除了他們申請許可證的費用，也無需再聘請專業承包商。

但很快不少東主又反應另外的問題，包括在申請遮陽棚時，因店面還有招牌燈箱而不符合豁免資格，而需要聘請專業電工重新申請。甚至同時也收到了因未經許可安裝鐵閘門的違例通知和罰單。

有鑑於此，我們評估了不少安裝燈箱和鐵閘門的商家情況，考慮到歷史和疫情 期間公共安全的原因，決定提出草案擴大特赦計畫的範圍。

擴大適用範圍後的豁免計畫會涵蓋遮陽篷頂的招牌燈箱以及已經安裝的鐵閘門。

但是注意的是，在草案中有對安裝的時間進行規定，並且也要求符合安全要求，保障行人安全。

另外草案中提出取消的包括商品擺放展示許可證及戶外餐桌椅許可證。目前無論是零售業 在人行道靠近店舖牆面擺放展示商品，或是餐飲業在店外人行道擺放桌椅都需要申請許可證，其中包括圖紙和填寫各種尺寸等。取消許可證申請和續牌可以最大限度地方便從業者，並且減輕各類許可證的經營成本。

但是提醒各位，人行道依然屬於公眾地方，擺放的時候注意不要阻街以及符合法例規定，一旦接到投訴，市府部門依舊有權力開罰單。

草案也包括了更多內容，因邊幅關係無法細述，目前草案已遞交市議會等候討論與通過，預計會在今年內有結果。如果各位對舊金山 各種許可證有疑問，也歡迎點解我們的許可證官網查詢：www.sf.gov/permitting。

女武神隊總裁Jess Smith受到市長羅偉表彰。（市長辦供圖）

羅偉簽署「康復優先法案，」舊金山毒品政策大轉彎。（記者李怡/攝影）