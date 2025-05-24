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庫比蒂諾Whole Foods鼠患暫關 周圍商家受惠

編譯組／綜合報導
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庫比蒂諾Whole Foods的關閉為附近的商家打開了一扇門。（取自Google Maps）
庫比蒂諾Whole Foods的關閉為附近的商家打開了一扇門。（取自Google Maps）

雜貨店因鼠害被關閉絕非好事，但如果因此帶動了周邊店鋪的生意，就另當別論了。

據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，聖塔克拉拉縣環境衛生局（The Santa Clara County Department of Environmental Health）四月底關閉了庫比蒂諾（Cupertino）連鎖超市「Whole Foods」，原因是在收貨區、熟食區、果汁吧和水槽下發現了老鼠糞便。作為西谷（West Valley）最大的亞馬遜Amazon）旗下雜貨店之一，該店的關閉增加了周邊一些商家的人流量。

Voyager Craft Coffee 的共同所有人沙阿（Sameer Shah）說，自關閉以來，他在Whole Foods附近店鋪的顧客增加了 5%。這家本地咖啡店提供招牌飲品，包括烏梅和櫻花口味的拿鐵咖啡以及糕點。

沙阿說，即使顧客增加了，他還是希望看到Whole Foods重新開張，儘管它是 「一家擁有無名的咖啡項目的巨型連鎖店」。

「從自私的角度來看，這很好，」他告訴「焦點報」。「我們可以獲得更多的人流量，但我認為歸根結底，我們堅信如果有更多的選擇，鄰居們就可以做出適合他們生活和處境的正確選擇。我們真的很重視這一點。」

衛生檢查人員4月22日關閉了位於 Stevens Creek Blvd. 20955號的Whole Foods， 該雜貨巨頭的目標是 「儘快重新開業」，但其當務之急是 「全面解決和補救問題」，然後再要求再次進行衛生檢查。

Tasty Pizza - Indian & Italian 位於Whole Foods的街對面，自Whole Foods關閉以來，這裡的顧客愈來愈多。在那裡工作大約一年的德賽（Sahil Desai）說，他看到來店裡的De Anza學院的學生多了起來，這些學生本來通常會在Whole Foods買一塊披薩，現在他們也會來這裡吃午餐。

其他商家則沒有太大變化。在 Ike's Love & Sandwiches 工作了大約三年的格雷羅（ Emmanuel Guerrero ）說，顧客並沒有增加。這家三明治店就在 Tasty Pizza 的隔壁。他說，由於三明治店靠近Whole Foods，似乎有更多的顧客關心食品安全和清潔問題。餐廳正在採取額外的安全預防措施。

「（老鼠）總得有個去處，對吧？」格雷羅告訴「焦點報」。「我們設置了更多的捕鼠器，到目前為止，還沒有看到任何老鼠。」

聖塔克拉拉縣的其他Whole Foods最近也通過了檢查。位於聖荷西、桑尼維爾（Sunnyvale）和金寶市（Campbell）的分店在過去兩個月中接受了檢查，並獲得了合格評級。

庫比蒂諾商會首席執行長馮德莉（Deborah Feng）表示，在關閉期間，居民應該到Cupertino Market和Marina Food等小型企業以及當地餐館採購和消費。

她告訴「焦點報」：「如果可以的話，我鼓勵人們去外面吃飯，因為他們現在不能買菜了。庫比蒂諾有很多國際美食可供選擇。」

因違反食品安全規定，庫比蒂諾全食超市遭縣府暫停營業。(圖截取自電視畫面)
因違反食品安全規定，庫比蒂諾全食超市遭縣府暫停營業。(圖截取自電視畫面)

聖荷西 亞馬遜 Amazon

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