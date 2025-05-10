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灣區捷運BART大當機全線停擺 通勤族崩潰

記者李怡／舊金山報導
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灣區捷運9日清晨出現大當機，無法運行，開車進城的人數變多，也導致海灣大橋大塞車，動彈不得。(電視新聞截圖)
灣區捷運9日清晨出現大當機，無法運行，開車進城的人數變多，也導致海灣大橋大塞車，動彈不得。(電視新聞截圖)

5月9日清晨，整個舊金山灣區的捷運系統BART突然全面停駛，造成通勤高峰大亂。從清晨6時起，BART全線50個車站關閉，列車停擺數小時，起因電腦故障，導致列車控制系統無法運作，大批通勤族被迫改開車上班，導致海灣大橋也大堵塞，衝擊數以萬計民眾。

BART迄今未精確說明問題起因。舊金山紀事報報導，BART表示，周五的中斷是由一個無人能預料到的孤立故障所引起。他們在一份聲明中解釋，兩個網路設備間歇性地無法通訊。結果，營運控制中心的工程師「缺乏安全運作所需的軌道電路和列車位置的可見性」。當BART工程師偵測到他們所說的網路「冗餘」部分出現故障時，將系統暫時斷開。

3月工作日，該公交系統平均客流量接近17萬5000人次。

事故發生在早上4點多，BART緊急發通告，列車控制系統無法啟動，無法顯示列車即時位置，為了安全起見，全線暫停服務。BART首席傳訊官特羅斯特（Alicia Trost）受訪說：「控制中心看不到列車的運作狀況，這在安全上是絕對不允許的。」

周五早上，當乘客接近一些BART車站檢票口時，看到警戒線和標誌，告知他們火車暫停運行。有些檢票口的柵欄已放下，警察和灣區捷運工作人員則則在疏導乘客。通勤族焦急地用手機查看公車時刻表。

其他公交系統Muni和AC Transit在停電期間互相提供援助，運營灣區渡輪的舊金山灣渡輪公司在社交媒體上表示，盡可能將大型渡輪「調換」投入使用，以運載更多乘客。

突發事故發生在上班高峰，對成千上萬依賴BART通勤的灣區民眾帶來影響。導致數乘客陷入混亂，他們被迫在最後一刻尋找替代出行方式。

早上7點前往舊金山方向的灣橋已經大塞車，許多通勤族臨時轉乘公車或選擇開車進城，交通壓力瞬間暴增。

上午9點過後不久，BART服務恢復，但警告仍可能出現嚴重延誤。而事實上整個上午，班次仍存在延誤。

BART上一次系統性停擺是在2023年1月，當時因為軌道維修問題中斷服務，但因仍處於疫情期間，影響相對有限。類似這次的電腦系統全面當機，則要追溯到2019年，當時花了好幾個小時才完全恢復。

灣區捷運9日清晨出現大當機，無法運行，許多人在捷運站內不知所措。(電視新聞截圖)
灣區捷運9日清晨出現大當機，無法運行，許多人在捷運站內不知所措。(電視新聞截圖)

灣區 舊金山 疫情

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