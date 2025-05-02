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Zillow推新房源公開標準 避免少數人壟斷

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
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Zillow推新房源公開標準打擊私下房源、保障買家公平權益。（取自Zillow網站）
Zillow推新房源公開標準打擊私下房源、保障買家公平權益。（取自Zillow網站）

房地產平台Zillow近日宣布，自2025年5月起，將正式在其旗下網站Zillow與Trulia實施「房源平等揭露標準（Listing Access Standards）」，以強化房源資訊的公平與透明。此舉旨在全面貫徹全國房地產經紀人協會（NAR）推行的「公開合作政策（Clear Cooperation Policy）」，避免房源被少數人壟斷或隱藏，確保所有買家都能平等獲取市場資訊。

Zillow在聲明中指出，該標準的核心理念為：「凡對部分消費者公開推廣的房源，應對所有消費者公開推廣。」換言之，無論是庭院裡的一塊出售標誌、社群媒體貼文，或是房產公司網站上需登入才能瀏覽的「獨家房源」，只要公開行銷，就必須在一天內提交至多重房源系統（MLS），並同步發布至Zillow及其他接收房源資料的平台。

「選擇性分享房源資訊會混淆市場、傷害消費者，甚至破壞大眾對房地產交易的信任，」Zillow指出，「如果賣方因特殊原因希望保密房源，MLS已有相關機制處理。但只要是對外公開行銷的房源，就應對所有人一視同仁。」

此政策對已遵守MLS規定的經紀人影響不大，但Zillow希望透過明確規範，打擊「私下房源（pocket listings）」等排他性行銷方式，提升房地產市場的公平競爭環境。Zillow強調，平台每日接觸的潛在買家為業界最多，絕大多數賣方也期望房屋能在Zillow上曝光，以觸及最廣泛的買家群體。

此外，Zillow表示將持續投資於房地產專業人士所需的科技工具與系統，同時與支持市場公平性的仲介業者合作，推動整體產業朝向更加公開、平等的方向發展。「我們相信，讓消費者擁有充分資訊的同時，也能讓優秀的經紀人脫穎而出，憑藉專業與價值贏得業務。」

Zillow此次政策更新，不僅回應消費者對資訊透明的期待，也反映業界對改革壟斷與排他性操作的迫切需求。

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