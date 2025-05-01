Wallethub評比 灣區通膨嚴重程度排名全美第二

專家推估，食品價格到2025年底可能的漲幅。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，Wallethub最近的一項研究將灣區城市列為全美通脹問題最嚴重的第二地區。

該研究比較了美國23個大都市地區的年度和月度通脹率，這些指標觀察了每個地區的消費者價格指數（CPI）變化。

馬里蘭州的巴爾的摩-哥倫比亞-陶森地區（The Baltimore-Columbia-Towson）在通脹問題上排名第一，灣區排名第二。

然而，當比較最近一個月與兩個月前的CPI變化時，舊金山排名第一，巴爾的摩緊隨其後，排名第二。在分析最近一個月與一年前的CPI變化時，紐約市和聖地牙哥並列第一。

美國的通脹率在疫情之後創下了40年來的新高，但此後由於聯準會 加息等因素，通脹率明顯降低。截至2025年3月，同比通脹率為2.4%，仍高於2%的目標值。

為了更深入地了解當前的通脹趨勢及其對經濟的影響，WalletHub邀請了一組專家，就目前推動通貨膨脹的主要因素、怎樣才能繼續減緩通脹、提高利率 是否能控制通脹、當前的通脹率對未來經濟有何啟示，以及當前推動通脹的主要因素向他們諮詢。

專家們普遍認為，通脹的主要因素是對外國製造的商品和初級產品徵收關稅，以及該政策的不確定性，俄烏戰爭和中東軍事緊張局勢導致能源和食品價格上漲、房地產市場的高房價等。

要繼續減緩通脹，要從貨幣政策、財政政策、預期管理和增加總供給四個方面入手，如通過提高利率來減少貨幣供應量的增長，通過減少政府支出、注重效率，或增加稅收來降低總需求、採取措施降低住房成本。

為有效降低通脹，提高利率是美聯儲唯一可用的工具，聯準會將不得不進一步提高利率以恢復市場信心，但也要付出代價。