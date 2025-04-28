回不去…灣區遠距辦公 比全美和世界其他地區更普遍

調查顯示，灣區在家辦公比美國和世界其他地區更為普遍。(美聯社)

新數據顯示，灣區 白領每周大約有三天時間在辦公室，大多數公司並不打算強制要求增加在辦公室的天數。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，灣區委員會(Bay Area Council)對 236 家以白領員工為主的公司的調查顯示，近三分之二的辦公室員工連續三天，即周二至周四上班。2021 年 10 月，當該委員會首次開始對該公司進行遠距工作調查時，平均在職天數為 2.3 天。

在接受二月調查的公司中，約有 40% 表示，他們在過去六個月內已經要求增加員工在崗時間。但只有 22% 表示，他們計畫在接下來的六個月內增加員工在崗時間。

灣區委員會經濟研究所研究主任雷斯（Abby Raisz）表示，擁有 1000 名或更多員工的大型公司更有可能將在未來半年增加強制辦公日。

雷斯說，在努力讓員工重返辦公室的公司中，有些公司會詢問，有些公司會告知，但結果各不相同。

「我們發現，絕大多數要求員工上班的公司都認為他們的政策非常有效，」雷斯說，「但當他們提出要求時，效果就沒那麼好了。」

這些數據發布之際，地方和州政府的復工要求引發了反對。根據媒體報導，在屋崙，工會工作人員被要求從 4 月初開始在辦公室工作4天，但該命令被推遲至 6 月 2 日。而舊金山市長羅偉 (Daniel Lurie) 也將類似的4天命令從 4 月 28 日推遲至 8 月 18 日。州長紐森 (Gavin Newsom) 要求州政府工作人員休假四天的命令，激怒了員工和州工作場所監管機構。

新冠疫情 爆發後，辦公室工作人員被迫居家辦公，徹底顛覆了工作生活和公司的股用模式，許多人因此對無需通勤的就業產生了濃厚的興趣。然而，隨著疫情的消退，許多公司放棄了遠距工作，山谷歌在 2022 年要求大多數員工每周三天返回辦公室，其他公司也採取了類似行動。

丹維爾的庫拉爾（Bobby Khullar ）在核桃溪的一家工程、設計和建築公司工作，每周需要三到四天在辦公室工作。

「這還不錯，但如果讓我選擇的話，我肯定會在家辦公，」50 歲的庫拉爾說。他表示，自己通常透過視訊與客戶開會，沒有必要一定要去辦公室。

史丹福大學 經濟學教授布魯姆(Nick Bloom)表示：「混合式居家辦公對企業來說非常有利可圖。它降低了招募和留任成本，而且對生產力沒有任何影響。」他說，遠距辦公與辦公室工作的結合「將會持續下去」。

雷斯表示，遠距工作在灣區獲得並保持了發展勢頭，因為科技等主要行業涉及大量可以在家中完成的工作。此外，許多公司意識到許多員工住得離辦公室很遠，通勤既費時又昂貴，因此提供彈性的工作時間安排。這讓員工有更大的權力離開那些迫使他們比自己願意更長時間去辦公室的工作。

布魯姆表示，在矽谷，「混合模式似乎已經勝出」。「這裡的絕大多數科技和金融公司都是混合型的，通常員工每週來辦公室兩到三天。」管理人員和員工對此都很滿意，而且這些天似乎足夠完成工作並提高生產力。完全遠距辦公已經變得相當罕見，只有少數員工因為疫情而留了下來，還有一些菁英程式設計師。

布魯姆也指出，遠距工作已經掏空了許多美國城市的市中心。「出售辦公空間的人並不高興」。