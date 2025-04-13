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市長話金山／舊金山「家庭分區」新規畫 為下一代減負擔

羅偉辦公室提供
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羅偉推「家庭分區計畫」，為下一代減負。（記者李怡╱攝影）
羅偉推「家庭分區計畫」，為下一代減負。（記者李怡╱攝影）

舊金山各位讀者大家好，這次的專欄，我會和大家分享城市規畫。

可能不少人聽過，舊金山規畫局發布了新的家庭分區地圖草圖，透過放寬建築物高度或密度增加住房。未來幾個月，這份草圖將會經過規畫委員會和市議會多輪公開討論，在明年1月限期前必須通過一個方案提交至州府。

為了掌握我們自己的命運，這份規畫地圖至關重要，否則州府接管舊金山規畫，我們只能對高樓束手無策。而且這次的規畫也關乎可負擔性，讓我們的下一代，還有他們的下一代都有選擇的機會可以留在舊金山。

為什麼要有新的規畫？這是一個數學問題，州府規定我們要提供8萬2000個新住房單位的份額，加上額外預留1萬2000多個單位的份額以防各種不確性性。目前我們最多只有5萬8100個單位的空間，等於有3萬6200個住房單位只能透過放寬限制提供。為了確保可負擔性，這3萬多個單位中，有接近3萬個是畫分給低至中等收入家庭。

這是舊金山50年來第一次進行大範圍的規畫變更，全民關注也非常正常。沒有計畫是十全十美的，但我相信好的施政決策應該帶著對舊金山的愛，開誠布公，聽取民意。

具體的規畫我就不再贅述。草圖看到面積比較大的淺藍色色塊，包括我們的西區，包括列治文和日落區，大家看到的住宅區建築物高度上都不會有改變，但放寬了密度限制，允許更多單位。在主要的交通樞紐和商業街，包括Geary、Judah、Taraval和19街就會放寬高度至中層建築，最高可以有5至8層。如果是這些主要樞紐的交匯路口，建築高度可放寬至14層。

自我上任以來， 我一直強調支持公共安全和小商業。但是舊金山不能只是一個旅遊城市和商務會議城市，舊金山應該是一個可以容納更多家庭、更多本地雇員、更多夢想的城市。

疫情以來，我們已經失去了五分之一的20歲年齡段人口，這個流失比率位列全國最高，而且我們30歲年齡段的居民增長也比其他城市慢。原因不難想像，負擔不起在舊金山成家立業。

也有不少人和我反映，疫情後街上空蕩蕩，沒有人流，營業額下降，生意難以為繼。僅僅靠封街搞活動不能解決根本問題，小商業需要的是熟客，也就是住在附近的居民。

我會支持一個為了舊金山下一代，為了舊金山長遠持久發展為目標的規畫地圖。

更多家庭意味著我們可以有更多的學齡兒童，更多的巴士乘客，更多的顧客支持小商業，更多的本地雇員可以住在這裡，無須再花數小時通勤。

城市是一個有機的整體，單獨的一個措施無法解決所有問題。經濟前景，建築成本各種因素都會影響每一個地產發展項目。但是這份地圖，我相信，會是一個很好的起點，讓我們可以開始討論並達到共贏的局面。

市長羅偉表示，Zara重返聯合廣場是市中心復甦的重要指標。（取自羅偉X帳號）
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舊金山市長羅偉去年在競選期間曾到訪華埠散房，眾人擠在侷促的空間裡。(本報檔案照片...
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舊金山市長羅偉（右一）與菲律賓裔藝術家大衛（右二）及其家人，共同揭曉主辦城市海報...
舊金山市長羅偉（右一）與菲律賓裔藝術家大衛（右二）及其家人，共同揭曉主辦城市海報。（取自灣區籌辦委員會Instagram）

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