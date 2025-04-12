「舊金山氣候周」規模空前 料吸2.5萬人湧市區

舊金山氣候周活動將於18日起登場，預計吸引2.5萬人湧入市區。（記者李怡／攝影）

一年一度的「舊金山 氣候周」（SF Climate Week）又來了，今年規模空前，預計將吸引超過2萬5000人參加，創下歷年新高。活動將從4月18日進行到27日，重頭戲之一是前美國副總統艾爾•高爾（Al Gore）將在4月21日的開幕典禮上發表主題演講。

活動由本地非營利組織Climatebase主辦，會場遍布舊金山市區各地。主辦單位表示，2023年只有7000人參加，去年已經衝到1萬8500人，今年更可望一口氣突破2萬5000人，成長速度甚快。

開幕典禮地點選在舊金山知名的科學館「探索館」（Exploratorium），屆時高爾將登台。Climatebase共同創辦人海恩斯（Evan Hynes）說，川普 今年初重返白宮後，許多環保政策又開始倒退，讓更多人覺得不能再坐以待斃，選擇站出來行動。他說：「川普才剛上任幾個月，感覺已經過了一輩子。看到大家在氣候周踴躍參與，一點也不意外。」

對於邀請高爾開講，海恩斯說：「他在全球環保圈的影響力無庸置疑，這場演講也象徵我們希望透過氣候周，把大家團結起來，發揮集體力量，推動真正的改變。」

高爾早在2000年總統大選失利後，便轉向氣候行動領域，並在2006年推出紀錄片「不願面對的真相」，引發全球對氣候變遷 的關注。他創立的「氣候現實計畫」（Climate Reality Project）正在進行全球巡迴，兩周前從巴黎啟動。

高爾日前接受「紐約時報」訪問時表示，雖然川普回來了，他並不擔心美國的清潔能源發展會被完全破壞。他說：「我相信美國這個民主制度比很多人想像的還要有韌性。」

他也指出，回顧川普上一次執政的四年，美國的碳排放量其實下降了，太陽能發電規模翻倍，煤炭使用反而減少。他認為這是因為市場和社會的力量遠比政府更強。

主辦單位表示，這場氣候周不只是討論政策或學術理論，更重要的是讓大家看到「現在就能做的事」，把焦慮轉化為行動。隨著氣候變遷的挑戰越來越明顯，舊金山再次成為全球氣候行動的熱點。