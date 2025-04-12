我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登機證與報到手續走入歷史？數位旅行證最快3年內上路

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

「舊金山氣候周」規模空前 料吸2.5萬人湧市區

記者李怡／舊金山報導
舊金山氣候周活動將於18日起登場，預計吸引2.5萬人湧入市區。（記者李怡／攝影）
舊金山氣候周活動將於18日起登場，預計吸引2.5萬人湧入市區。（記者李怡／攝影）

一年一度的「舊金山氣候周」（SF Climate Week）又來了，今年規模空前，預計將吸引超過2萬5000人參加，創下歷年新高。活動將從4月18日進行到27日，重頭戲之一是前美國副總統艾爾•高爾（Al Gore）將在4月21日的開幕典禮上發表主題演講。

活動由本地非營利組織Climatebase主辦，會場遍布舊金山市區各地。主辦單位表示，2023年只有7000人參加，去年已經衝到1萬8500人，今年更可望一口氣突破2萬5000人，成長速度甚快。

開幕典禮地點選在舊金山知名的科學館「探索館」（Exploratorium），屆時高爾將登台。Climatebase共同創辦人海恩斯（Evan Hynes）說，川普今年初重返白宮後，許多環保政策又開始倒退，讓更多人覺得不能再坐以待斃，選擇站出來行動。他說：「川普才剛上任幾個月，感覺已經過了一輩子。看到大家在氣候周踴躍參與，一點也不意外。」

對於邀請高爾開講，海恩斯說：「他在全球環保圈的影響力無庸置疑，這場演講也象徵我們希望透過氣候周，把大家團結起來，發揮集體力量，推動真正的改變。」

高爾早在2000年總統大選失利後，便轉向氣候行動領域，並在2006年推出紀錄片「不願面對的真相」，引發全球對氣候變遷的關注。他創立的「氣候現實計畫」（Climate Reality Project）正在進行全球巡迴，兩周前從巴黎啟動。

高爾日前接受「紐約時報」訪問時表示，雖然川普回來了，他並不擔心美國的清潔能源發展會被完全破壞。他說：「我相信美國這個民主制度比很多人想像的還要有韌性。」

他也指出，回顧川普上一次執政的四年，美國的碳排放量其實下降了，太陽能發電規模翻倍，煤炭使用反而減少。他認為這是因為市場和社會的力量遠比政府更強。

主辦單位表示，這場氣候周不只是討論政策或學術理論，更重要的是讓大家看到「現在就能做的事」，把焦慮轉化為行動。隨著氣候變遷的挑戰越來越明顯，舊金山再次成為全球氣候行動的熱點。

舊金山 川普 氣候變遷

上一則

遭15名校拒入學 舊金山少年創業家申請論文網路瘋傳

下一則

密爾比達Lumeria燈光秀 點亮南灣春夏

延伸閱讀

因美債波動才暫緩關稅？川普否認：我很快就解決了

因美債波動才暫緩關稅？川普否認：我很快就解決了
川普年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣

川普年度體檢自誇「認知測驗全對」 強調：想跟拜登不太一樣
普亭與美特使會談逾4小時 川普籲俄羅斯動起來

普亭與美特使會談逾4小時 川普籲俄羅斯動起來
「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開

「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開
川普遇刺畫作掛白宮最顯眼位置 取代歐巴馬肖像

川普遇刺畫作掛白宮最顯眼位置 取代歐巴馬肖像

熱門新聞

經濟環境動盪下的裁員潮，引發華裔科技工作者們的身分危機。（記者李怡╱攝影）

裁員潮下的身分危機：舊金山華人工程師如何在「60天倒數」中找出路？

2025-04-09 19:57
車主啟動了特斯拉的「哨兵模式」，得以記錄下涉案女子的行為。（取自X用戶Skooeee）

不爽馬斯克？灣區特斯拉頻遭破壞 車主自保全靠「這招」

2025-04-09 14:45
Kate Spade與Target限時聯名。(取自Target官網)

Target聯名Kate Spade 300款精選商品低至5元

2025-04-05 18:54
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
位於606 Broadway的606小館，店面整潔明亮，業主希望進口食材價格不要漲太多。 (谷歌地圖)

關稅政策打擊大小企業 從科技業影響到餐館 全民都受害

2025-04-05 02:20
根據多位婚介諮詢人員表示，在灣區協助客戶尋找愛情，有一連串獨特複雜性，並且收費不便宜，工作充滿挑戰。(圖取自Pexels網站)

矽谷脫單有多難？15萬美元起跳 只為找到「對的人」

2025-04-05 15:10

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現