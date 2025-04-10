舊金山海傍公園命名「日落沙丘」 4／12開放

舊金山最新、最具爭議的公園終於有了名字：「日落沙丘」。(電視新聞截圖)

舊金山 紀事報（SanFranciscoChronicle）報導，舊金山歷史上最具爭議的公園之一終於有了名字：「日落沙丘」（SunsetDunes）。

這座將於本周六（12日）在大洋灘（OceanBeach）上海傍公路（UpperGreatHighway）沿線開放的市立公園的名稱，是從命名競賽中提交的4200份參賽作品中選出的。通過網上調查，最終確定了五名入圍者。舊金山市公園委員會（SanFranciscoRecreationandParkCommission）在9日的會議上，投票 決定了獲勝者，「日落沙丘」獲得了四票。

其他四個入圍名稱均由市民在全市範圍的競賽中提名，它們分別是PlaylandPark（園地公園道）、GreatParkway（大公園道）、Fogline（迷霧線）和PloverParkway（鴴鳥公園道）。

工作人員在關於新名稱的報告中寫道：「至關重要的是，這個新公園的名稱要能夠展示其獨特的身份、地理特徵和歷史。位於上海傍公路的新公園，將使無數舊金山居民和遊客能夠在舊金山太平洋沿岸休閒、社交、放鬆和享受大自然。公園的名稱應反映這種精神，體現海岸獨特的歷史、地理以及與大自然的聯繫。」

從遊客數量來看，新公園已經取得了巨大的成功。市公園部報告說，該海濱公園近期平日平均吸引3400人，周末平均有4900人。這與3月份試點公園關閉前相比增長了25%，在受歡迎程度方面僅次於金門公園和MarinaGreen公園，排名第三。

市公園康樂局（RecreationandParksDepartment）總經理金斯堡（PhilGinsburg）說：「看到舊金山人對公園的喜愛，我們感到非常激動，但並不感到驚訝。這個空間代表了我們海濱的未來：歡迎、可持續和無障礙。而我們才剛剛起步。」

新命名的公園將於周六開幕，屆時將設有兒童自行車道、成人健身區、六座臨時雕塑以及近十幅新的壁畫。這些壁畫或位於街道上，或位於海邊建築物的牆壁上。這些設施是由「大洋灘公園之友」（FriendsofOceanBeachPark）委託製作的。該組織籌集了40萬美元的私人資金用於公園景點的建設。一些壁畫的油漆剛乾就遭到了反公園塗鴉的破壞，但已經由義工進行了修復。