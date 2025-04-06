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矽谷外籍科技工作者不敢離美 憂出境後無法再入境

編譯廖宜怡／綜合報導
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矽谷許多持H-1B簽證的科技工作者擔心，現在前往其他國家可能再也無法入境美國。（電視新聞截圖）
矽谷許多持H-1B簽證的科技工作者擔心，現在前往其他國家可能再也無法入境美國。（電視新聞截圖）

矽谷許多外籍科技工作者擔心，現在如果前往其他國家可能無法再入境美國，這種恐懼使他們任職的企業也感到焦慮。

舊金山大型移民法律師事務所Berry, Appleman & Leiden律師杜寧（Kelli Duehning）說：「我們的企業客戶告訴我們，他們很擔心現況，希望我們想辦法幫助他們的員工。」

舊金山另一家律師事務所Duane Morris的移民律師貝利（Maxine Bayley）也說：「我們已經就企業是否應該制定員工旅行政策的問題進行了大量討論，目前還沒有遇過客戶說不許員工出國旅行的案例。在商業已全球化的時代，企業需要派遣員工前世界各地洽商，但鑑於美國目前的政治氛圍和其他因素，人們對出國感到害怕。」

移民律師表示，儘管川普在其總統第一任期時瞄準了灣區數萬名持有H-1B工作簽證的外籍科技勞工，但到目前為止，其政府尚未做出阻止外籍勞工返回美國的舉動。貝利稱，一些持有H-1B工作簽證的勞工選擇謹慎行事，決定避免個人旅行。

杜寧說：「我們要告訴大家的一個重點是：經常出國的人很多，大部分的人都沒有遇到問題。如果你攜帶了必要的文件、入境時對海關誠實、沒有犯罪、簽證沒有過期，那麼就應該不會有問題。」

華盛頓特區著名移民律師事務所Fragomen律師穆蘭坎普（Priscilla Muhlenkamp）表示，聯邦當局正在加強對簽證申請人和工作簽證持有人的審查，國務院也正在對簽證類別進行全面檢視，這些措施都提高了未來的不可預測性。

穆蘭坎普建議，持有工作簽證者，特別是那些正在等待續簽或需要調整簽證身分的人，在離開美國之前最好先和移民律師討論，以免再次入境時遭遇沒有預料到的風險或延誤。

貝利指出，美國駐外大使館已加強對工作簽證申請人的審查，包括會詢問申請人的社群帳號，以及申請人曾合作過的研究出版物和組織，這些審查其實早在川普第一任期就已開始，一直持續到現在。

貝利還表示，網路上的錯誤訊息和謠言加劇了簽證勞工的恐懼，川普政府提議但暫停對某些國家公民實施的旅行禁令，也使企業和簽證勞工的旅行決定變得更加複雜。

工作簽證 移民 川普

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