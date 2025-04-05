我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普點燃關稅戰 盟友克魯茲警告：共和黨期中選舉恐慘敗

方基墨離世 湯姆克魯斯悲嘆：祝你下段旅途順利

雪佛龍原北加總部 計畫裁員600人

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雪佛龍在原北加州聖拉蒙總部裁員600人。（電視新聞截圖）
雪佛龍在原北加州聖拉蒙總部裁員600人。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，雪佛龍公司（Chevron）宣布計畫在其原北加州總部裁員約600人。

在上周向州官員發出的 WARN 通知中，該公司解釋說，在聖拉蒙（San Ramon）裁員是精簡組織結構、提高運營效率和增強長期競爭力的努力的一部分。

裁員將於6月1日開始，將影響到多個職位，雪佛龍公司表示後續可能會進一步裁員。

雪佛龍州政府事務經理佩雷亞（Henry Perea）表示：「雪佛龍Lakeside公司的裁員範圍和數量尚未確定，我們將在未來提供更多信息。」

他說：「考慮到現在是非常時期」，雪佛龍正在為受影響的員工提供資源，包括持續的醫療保險、教育和培訓計畫以及額外的職業過渡服務。

此舉是雪佛龍到2026年削減30億美元成本的更廣泛戰略的一部分，上個月的一份內部備忘錄對此進行了概述。

該公司此前曾透露，計畫將其全球員工人數減少15%至20%，這可能會影響到數千名員工。截至2023年12月，雪佛龍共有員工4萬5600人。

在裁員之前，雪佛龍公司今年早些時候決定將總部從聖拉蒙遷往休斯頓（Huston），結束在灣區長達145年的業務。

儘管搬遷，但該公司保證，與加州煉油廠和技術運營相關的工作崗位將保持不變。

不過，雪佛龍正在探索其他削減成本的措施，包括停止在加州煉油廠生產的可能性，這可能會影響天然氣價格。

加州 醫療保險 灣區

上一則

Trader Joe's新品蝦仁腸粉、蘑菇燴飯 在家輕鬆上桌

下一則

校園固定課表該退場？ 教育專家聚焦改革

延伸閱讀

紐森呼籲國際夥伴在報復性關稅戰中豁免加州

紐森呼籲國際夥伴在報復性關稅戰中豁免加州
偷稅漏稅有機可乘？報稅截止日將至 國稅局大裁員2萬人

偷稅漏稅有機可乘？報稅截止日將至 國稅局大裁員2萬人
中國券商業務推展困難 從業人數連年下降

中國券商業務推展困難 從業人數連年下降
財經簡訊

財經簡訊
一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口

一波波企業稅務官司 金山赤字擴大 市府或裁員補缺口

熱門新聞

costco出售的餅乾。（記者龔玥/合影）

聖荷西好市多辦亞洲美食節 試吃+折扣錯過等一年

2025-03-29 18:05
聖荷西市議會將審議急救醫療服務收費提案。（聖荷西消防局Facebook）

聖荷西擬對急救服務收費 每名患者收427元

2025-03-27 02:18
「哈佛蔬菜湯」基礎食材包括捲心菜、胡蘿蔔、南瓜、洋蔥。（記者龔玥／攝影）

增強免疫力改善代謝？「哈佛蔬菜湯」風靡華人社區

2025-04-03 13:10
灣區本周末計劃舉行針對特斯拉、馬斯克和川普的抗議活動。（電視新聞截圖）

反川、反馬斯克 灣區周末大遊行「打倒特斯拉」

2025-03-29 02:20
東華醫院緊急響應銀級恐嚇警報。（本報檔案照）

舊金山華埠醫院遭電話槍擊威脅 啟動銀級警報 FBI、市警介入

2025-04-03 16:46
黃倩雅近照。（受訪者提供）

舊金山華女深夜離奇失蹤 愛車在聖馬刁大橋詭異折返

2025-04-03 14:06

超人氣

更多 >
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級
關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅

關稅戰再起 中國出手反擊對等關稅 對美所有進口商品加徵34%關稅