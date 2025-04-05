雪佛龍原北加總部 計畫裁員600人

雪佛龍在原北加州聖拉蒙總部裁員600人。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，雪佛龍公司（Chevron）宣布計畫在其原北加州 總部裁員約600人。

在上周向州官員發出的 WARN 通知中，該公司解釋說，在聖拉蒙（San Ramon）裁員是精簡組織結構、提高運營效率和增強長期競爭力的努力的一部分。

裁員將於6月1日開始，將影響到多個職位，雪佛龍公司表示後續可能會進一步裁員。

雪佛龍州政府事務經理佩雷亞（Henry Perea）表示：「雪佛龍Lakeside公司的裁員範圍和數量尚未確定，我們將在未來提供更多信息。」

他說：「考慮到現在是非常時期」，雪佛龍正在為受影響的員工提供資源，包括持續的醫療保險 、教育和培訓計畫以及額外的職業過渡服務。

此舉是雪佛龍到2026年削減30億美元成本的更廣泛戰略的一部分，上個月的一份內部備忘錄對此進行了概述。

該公司此前曾透露，計畫將其全球員工人數減少15%至20%，這可能會影響到數千名員工。截至2023年12月，雪佛龍共有員工4萬5600人。

在裁員之前，雪佛龍公司今年早些時候決定將總部從聖拉蒙遷往休斯頓（Huston），結束在灣區 長達145年的業務。

儘管搬遷，但該公司保證，與加州煉油廠和技術運營相關的工作崗位將保持不變。

不過，雪佛龍正在探索其他削減成本的措施，包括停止在加州煉油廠生產的可能性，這可能會影響天然氣價格。