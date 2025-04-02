Redfin數據 舊金山94109社區躋身全美最熱房市

舊金山94109郵遞區號包含Polk Gulch和Russian Hill區，成為全美最炙手可熱的地產市場。(取自zipdatamaps)

據地產經紀公司Redfin最新發布，全美150個都市區郵遞區號最火熱地產市場排名，舊金山 94109區名列第五，成為2025年最火熱的區域之一。這是Redfin在2022年以來首次發布該榜單，94109社區也成為加州 唯一上榜的區域，包含Polk Gulch和俄羅斯 山(Russian Hill)區。而傳統上受本地購房者追捧的普西迪歐(Presidio)或外米慎(Outer Richmond)區並未上榜。

Redfin首席經濟學家費爾威爾(Daryl Fairweather)表示，該區的熱度與企業要求員工返回辦公室有關。「俄羅斯山之所以成為熱門社區，是因為眾多就業機會位於該區。」費爾威爾在接受SFGATE電話採訪時表示，她觀察到人們對於居住地與上班地點的距離越發重視。

據Redfin數據，從今年1月1日至2月28日，94109郵遞區號內約24%的房屋成交價超過掛牌價，中位成交價為106.5萬元，較去年同期上漲10%，但仍低於舊金山整體房價中位數150萬元。此外，該區房屋的平均上市天數為61天，比去年減少4天，顯示市場需求正穩定增長。

SFGATE報道，Polk Gulch近年來夜生活活動減少，使其入選該榜單令人意外，但該社區擁有豐富的社區生態，包括數十家餐廳、酒吧、咖啡館及健身房。此外，該地區交通便利，鄰近主要交通幹道，以及多處戶外休憩區和公園。