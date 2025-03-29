關稅推高建材成本 建商考慮放緩興建計畫

隨著川普政府新一輪關稅期限臨近，建商正面臨暫停或及放緩建設計畫的可能性。（截自 KENS 5 youtube）

巴沙迪那星報報導，隨著川普政府新一輪關稅 期限臨近，建商正面臨暫停或放緩建設計畫的可能性，以因應建材價格持續上揚。

全國住宅建築商協會預測，4月2日開始實施的新關稅政策，將使進口建築材料成本增加超過30億美元。這些價格上揚是在對加拿大 木材徵收14.5%關稅的基礎上進行，進一步導致從北方進口木材的關稅提高至39.5%。

「過去一個月，我們已看到木材和石膏成本上漲，」加州建造商協會首席執行長塔特西（Peter Tateishi）在沙加緬度（Sacramento）說，「若4月2日這些關稅完全生效，我們將看到更顯著的價格上揚。」

過去一個月，兩名開發商私下告訴塔特西，由於對關稅的不確定性，他們計畫推遲或永久停止重大建築合同。其中一個是洛縣價值1億5000萬美元的綜合用途，包含零售商店與公寓住宅開發案。另一個是橙縣價值5500萬美元多戶住宅開發計畫。

其他建築業相關業者也感受相同壓力。Zonda Home公司駐新港灘建築產品顧問托馬拉克（Todd Tomalak）認為，未來住宅建築和建築產品市場將面臨挑戰和價格不確定性，「關稅將影響未來幾個月木材價格走勢」，也有證據表明，新房建案的春季銷售旺季恐放緩。

川普的關稅政策已讓住宅建商信心大受打擊，3月調查顯示，建商信心降至去年8月以來新低。NAHB首席經濟學家迪茲（Robert Dietz）表示，建商預計關稅可能導致每套住宅價格上漲9200美元。

美國建商高度依賴進口原材料、家電和其他建築組建。根據NAHB數據，獨立屋和公寓建設中，約7.3%產品來自進口，其中近四分之一來自加拿大和墨西哥 。這兩個國家占進口木材和石膏的70%。加拿大木材廣泛應用於框架結構、櫥櫃和傢具製作，墨西哥石膏主要用於製作乾牆。

白宮3月6日對部分來自墨西哥和加拿大進口商品延後一個月徵收25%關稅，其中之一便是軟木材關稅。然而，針對中國進口的20%關稅，及3月12日開始對鋼材和鋁徵收的25%關稅（對加拿大為50%）均已生效。

托馬拉克預估，美國經濟今年將因關稅影響、新的通膨憂慮及勞工短缺而放緩。隨著春季購屋熱潮即將到來，他認為一些建商和翻修商已提前囤積存貨，避免成本上漲。「因此，可能出現的情況是，一邊有大量提前採購的存貨，然同時間需求低於某些預期，導致這些公司囤積額外庫存。」

托馬拉克還預測，隨著住宅建商尋找比加拿大木材更具價格優勢的替代來源，木材行業將面臨洗牌。自2020年以來，建築材料成本已上漲34%。