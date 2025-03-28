韓國大型連鎖超市Jagalchi 德利市開業 帶來道地韓食文化

Jagalchi以韓國釜山最大的漁市場命名，海鮮區將成為一大亮點。（取自Jagalchi社媒賬號）

韓國大型連鎖超市Jagalchi位於灣區 的全新分店將於28日（本周五）在正式營業。這座占地7萬5000平方呎的大型超市，座落於德利市的Serramonte Center，結合了超市、餐廳、酒吧、麵包坊、肉舖、海鮮專櫃以及豐富的即食小吃，將為灣區亞裔 社區帶來道地的韓式飲食文化體驗。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Jagalchi是韓國超市連鎖品牌Mega Mart的新支線。目前Mega Mart在灣區已有兩家門市。而Jagalchi是該品牌首創的全新概念店，集超市、美食、餐飲與生活體驗於一體，未來公司計畫進一步拓展更多據點。

Jagalchi不僅提供自家製作的韓國泡菜和豆腐，還將販售來自韓國的海鮮、特色農產品及美妝產品。此外，為了滿足當地對正宗韓國美食的熱愛，Jagalchi的熟食區將提供多種韓式小菜（banchan）、手工餃子（mandu）、韓式紫菜飯捲（kimbap）、天婦羅以及海鮮煎餅（jeon）。 Jagalchi貨架上陳列多種來自韓國的商品。（取自Jagalchi社媒賬號）

多種街頭小吃還將在現場製作，包括韓式辣炒年糕（tteokbokki）、韓式熱狗（corn dog）及螺旋炸薯塔（tornado potato）。

此外，超市內還專門設立了一個區域，提供韓國佛教寺廟料理（temple food），販售素食便當，迎合素食愛好者的需求。

Jagalchi以韓國釜山最大的漁市場命名，因此海鮮區將成為一大亮點，提供從新鮮魚類到熟成魚及外帶壽司等多樣選擇。每月，店內將舉辦整條藍鰭金槍魚（bluefin tuna）切割的展示活動，顧客不僅能現場觀賞，還可試吃並選購頂級魚肉。

Jagalchi的核心是餐廳Pogu，由首位榮獲米其林星級殊榮的韓國主廚Tony Yoo掌舵。餐廳將以炭火燒烤韓國烤肉為主打，並搭配韓國海鹽調味的牛小排到炭烤鯖魚，每道料理皆展現傳統韓式風味。

Jagalchi旗下的麵包坊Basquia，主打以獨家研磨技術製成的米粉烘焙產品。其招牌麵包「Sulbang」為一種韓國傳統軟麵包，通常使用米酒（makgeolli）製作，但Jagalchi的版本不含酒精，並特別加入焙烤步驟，創造獨特口感。Basquia將提供12種口味的Sulbang，包含巧克力、抹茶，以及專為年輕族群設計的奶油夾心款。此外，店內還供應手工巧克力、韓式風味飲品及精品咖啡。

Jagalchi的貨架上將陳列多種來自韓國的商品，包括泡麵 、醬料、地方特色零食及冷凍水餃等，並提供韓國時令水果，如韓國水梨、麝香葡萄、草莓，以及濟州島特產的Hallabong橘子。