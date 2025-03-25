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大氣河到來前 灣區罕現破紀錄高溫

編譯組╱綜合報導
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氣象部門23日發布了海灘危險聲明，建議避免在岩石或防波堤上行走，並遠離海浪。(電視新聞截圖)
氣象部門23日發布了海灘危險聲明，建議避免在岩石或防波堤上行走，並遠離海浪。(電視新聞截圖)

SFGATE報導，灣區又將迎來天氣突變，一些城市的氣溫可能會在近一個世紀以來首次突破歷史最高紀錄，並在本月底帶來零星陣雨和潛在的大氣河（atmospheric river）。

國家氣象局氣象學家莫鐸克（Brayden Murdock）說，本周開始的升溫趨勢在灣區的季節過渡月份相當典型，該地區到了盛夏可能會出現更「明顯的高溫事件」。海面溫度下降，預計會使灣區內陸地區的日間最高氣溫降至80華氏度左右，而灣區內陸地區往往會出現最強烈的高溫天氣，可能是該地區今年迄今為止經歷的最高溫。

莫鐸克說，空氣可能會讓人感覺凝滯，可能需要一些時間來適應。切記隨身攜帶水，在戶外活動時，不要羞於停下歇息來適應天氣變化。

灣區北部地區是周一（24日）最熱的地區，屋崙市區達到80華氏度，聖塔路薩升至華氏87度，舊金山市區達到華氏77華氏，沿海岸線地區將達到華氏60度以上。周二（25日），灣區南部到中加州地區將首當其衝，聖荷西和利佛摩的最高氣溫將達到華氏86度，國王市（King City）的氣溫將飆升至華氏90度。

由於暖空氣被困和積聚，可能會導致整個灣區大範圍出現破紀錄的高溫。莫鐸克說，周一屋崙市區可能打破1997年創下的華氏75度的日間最高氣溫紀錄，而舊金山市區則可能超過1926年創下的華氏82度的最高氣溫紀錄。周二，聖荷西的最高氣溫將打破1926年創下的華氏84度的紀錄。 

「一旦高壓脊在周三（26日）之前停止上升並向東推進，我們將看到高溫天氣得到緩解，氣溫將大幅回升至華氏60和70度，」莫鐸克說。

莫鐸克說，一個冷鋒將穿過該地區，預計會有一些降雨機會，不過都可能會偏向北部。蘇諾瑪縣可能會有百分之幾英寸的降雨，沿海其他地區會有一些小雨，氣溫在華氏60度左右。預計周六（29日）將再次出現大範圍降雨，但灣區的降雨量預計只有十分之一英寸或更少。

莫鐸克提醒說，高漲的海浪可能會導致驟浪和離岸流（rip currents）的風險增加。氣象部門於23日上午8時發布了海灘危險聲明，將持續到周二晚上11時。建議人們避免在岩石或防波堤上行走，並讓兒童和寵物遠離海浪。

灣區 舊金山 屋崙

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