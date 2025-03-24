金山舉辦海外炎黃子孫「拜祖大典」馬世雲：我們是華夏兒女

數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）

超過800名來自北加州 乃至北美各地的華裔 社群代表，23日造成齊聚舊金山市政府廣場，共同參加第十屆「海外炎黃子孫拜祖大典」。這場活動已成為美國華人 文化界的重要年度儀式，也是一個彰顯族裔身分認同與文化延續的平台。

儘管遠離故土，但對祖先的敬仰並未因距離而淡化。大典由海外炎黃文化傳承基金會主辦，吸引了來自美國各州與加拿大的文化、教育、藝術、政界人士，以及跨世代的華裔家庭，共同參與這場莊嚴又充滿儀式感的祭祖活動。

參與活動來賓包括加州財務長馬世雲、庫比蒂腦市長趙良方、蘇諾瑪市首位華裔市長丁駿輝，佛利蒙市議員張亞靜。

在儀式前致辭中，馬世雲表示祭祖不僅是一種文化回顧，更是提醒後代，「我們是華夏兒女，擁有優秀而深遠的文化傳統與智慧」。

活動由總主司儀吉鴻雁宣布開幕，並依次展開包括，鑼鼓宣天、敬獻花籃、淨手上香、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜與簽名祈福等九大儀程。整場儀式結合了儒道禮儀、美學、聲樂與舞蹈，打造出一場融合傳統與現代的文化儀式。

今年的拜祖大典邀請了數十位青少年參與儀式，其中多位來自於「我是炎黃子孫」青少年中文演講比賽的優勝者。由女高音馬春霞與男高音趙夏陽領唱的「黃帝頌」，在童敏之老師指揮的兒童合唱團陪伴下，成為現場情感最為動人的時刻之一。

舞蹈部門由李一冰指導，展演傳統樂舞，服飾華美、編排精緻。祈福環節則以20呎長的祈福畫卷為中心，由來賓簽名祝願中華繁榮、世界和平。畫卷最終交予禮儀小姐展示，成為現場最受矚目的視覺焦點。

活動最後，以一曲中英文合唱的「友誼地久天長（Auld Lang Syne）」畫下句點，表達對族群團結與世界和平的共同期許。由歐陽飛鵬與多位來自不同族裔的嘉賓共同演唱，象徵這場文化儀式超越語言與血緣的普世情懷。

舊金山的「海外炎黃子孫拜祖大典」始於十年前，如今已成為北美華人社群一個文化標誌性的活動。它不僅延續了對炎黃始祖的歷史記憶，更成為當代華人在多元文化社會中尋找身分認同與精神歸屬的一種方式。