我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡3處爆野火、2地控制率0% 南卡宣布緊急狀態

參議員：「川習會」雙方都有意願 但尚無具體日期

金山舉辦海外炎黃子孫「拜祖大典」馬世雲：我們是華夏兒女

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）

超過800名來自北加州乃至北美各地的華裔社群代表，23日造成齊聚舊金山市政府廣場，共同參加第十屆「海外炎黃子孫拜祖大典」。這場活動已成為美國華人文化界的重要年度儀式，也是一個彰顯族裔身分認同與文化延續的平台。

儘管遠離故土，但對祖先的敬仰並未因距離而淡化。大典由海外炎黃文化傳承基金會主辦，吸引了來自美國各州與加拿大的文化、教育、藝術、政界人士，以及跨世代的華裔家庭，共同參與這場莊嚴又充滿儀式感的祭祖活動。

參與活動來賓包括加州財務長馬世雲、庫比蒂腦市長趙良方、蘇諾瑪市首位華裔市長丁駿輝，佛利蒙市議員張亞靜。

在儀式前致辭中，馬世雲表示祭祖不僅是一種文化回顧，更是提醒後代，「我們是華夏兒女，擁有優秀而深遠的文化傳統與智慧」。

活動由總主司儀吉鴻雁宣布開幕，並依次展開包括，鑼鼓宣天、敬獻花籃、淨手上香、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜與簽名祈福等九大儀程。整場儀式結合了儒道禮儀、美學、聲樂與舞蹈，打造出一場融合傳統與現代的文化儀式。

今年的拜祖大典邀請了數十位青少年參與儀式，其中多位來自於「我是炎黃子孫」青少年中文演講比賽的優勝者。由女高音馬春霞與男高音趙夏陽領唱的「黃帝頌」，在童敏之老師指揮的兒童合唱團陪伴下，成為現場情感最為動人的時刻之一。

舞蹈部門由李一冰指導，展演傳統樂舞，服飾華美、編排精緻。祈福環節則以20呎長的祈福畫卷為中心，由來賓簽名祝願中華繁榮、世界和平。畫卷最終交予禮儀小姐展示，成為現場最受矚目的視覺焦點。

活動最後，以一曲中英文合唱的「友誼地久天長（Auld Lang Syne）」畫下句點，表達對族群團結與世界和平的共同期許。由歐陽飛鵬與多位來自不同族裔的嘉賓共同演唱，象徵這場文化儀式超越語言與血緣的普世情懷。

舊金山的「海外炎黃子孫拜祖大典」始於十年前，如今已成為北美華人社群一個文化標誌性的活動。它不僅延續了對炎黃始祖的歷史記憶，更成為當代華人在多元文化社會中尋找身分認同與精神歸屬的一種方式。

在全球化語境下，這樣的儀式不僅是對過去的追憶，更是一種面向未來的文化自覺。正如主辦人之一、基金會會長張麗莉所言，「我們不僅在紀念黃帝，更是在提醒我們的孩子，『你是誰，你從哪裡來?』。」

數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）
數百華裔齊聚舊金山市府廣場舉辦「拜祖大典」。（記者李怡／攝影）

華人 華裔 加州

上一則

舊辦公室轉型住宅 聖荷西市中心推動開發計畫

延伸閱讀

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
房地產商提告 舊金山暫停徵收「空屋稅」

房地產商提告 舊金山暫停徵收「空屋稅」
過渡幼稚園見效 舊金山公校下學年新生有望增10%

過渡幼稚園見效 舊金山公校下學年新生有望增10%
法鼓山舊金山道場四月五、六日 舉辦清明報恩佛二

法鼓山舊金山道場四月五、六日 舉辦清明報恩佛二
金山灣區僑教中心志工培訓 服務僑胞更升級

金山灣區僑教中心志工培訓 服務僑胞更升級

熱門新聞

Costco 出售的半隻烤鴨。（記者龔玥／攝影）

好市多烤鴨+大華超市烤鴨餅…半自製烤鴨宴 在家輕鬆復刻

2025-03-13 02:16
costco仍然一蛋難求。（記者龔玥/攝影）

聖荷西顧客排隊搶購小雞 對抗雞蛋短缺問題

2025-03-22 20:00
Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元。 （取自Denny's網站）

Denny’s 餐廳推出輝達天才早餐 僅售4.93美元

2025-03-23 17:14
王露與剛出生的孩子在醫院。（受訪者供圖）

灣區單親媽抗癌生女 異鄉奮鬥10年只為陪其長大

2025-03-21 17:08
川普推翻拜登政令，加州兩座國家保護園林告別保護地資格。（記者李怡/攝影）

川普推翻拜登政令 加州兩座國家園林失去保護地資格

2025-03-16 14:43
許多老年人服用維生素來延年益壽，但現在也許是時候重新思考這個問題了。（取自Pexels）

吃鈣、維生素D補充劑 長壽迷思 專家：運動更能防骨折

2025-03-21 14:28

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵
CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報

CNN稱魯比歐不滿中東特使出鋒頭 他火大回擊：反川小報