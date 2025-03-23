房地產商提告 舊金山暫停徵收「空屋稅」

因面臨法庭訴訟，舊金山市議會投票決定將暫停徵收空屋稅。（美聯社）

由於面臨法庭訴訟，舊金山 針對空置房屋徵收的空屋稅將被暫停實施。

舊金山觀察家報報導，由於舊金山市府正面臨一項禁止徵收空屋稅的訴訟，市議員本周以9比2的投票 結果做出決定，在法院做出裁決之前，先暫停徵收空屋稅。

市議會的投票結果意味著，只有舊金山市府在法庭上勝訴，空屋稅才會重新生效，在這種情況下，空屋稅將在訴訟結束後的下一個納稅年度才能重新開始徵收。

投下反對票的舊金山第九選區市議員菲爾德（Jackie Fielder）提出警告，暫停徵收空屋稅意味著，即使法院推翻訴訟，隨著更廣泛的案件提出，市府有可能需要等待數年才能實施該稅收法案。菲爾德建議對暫停措施做出修正，以確保法院命令解除後空屋稅能立即生效。

不過，代表列治文區的市議員陳詩敏（Connie Chan）駁斥菲爾德的觀點，她表示，在訴訟最終法律結果公布之前恢復徵稅，可能會「對稅務機關帶來負擔和混亂，從而導致管理成本高於徵收到的稅金金額」。

空屋稅是前市議員潘正義（Dean Preston）2022年提出的一項法案衍生的，他認為徵稅可阻止房屋業主長期空置其住宅物業。調查數據顯示，截至2019年，舊金山有約4萬棟空置房屋。

空屋稅2024年初開始生效，若不是法院下令禁止舊金山市府徵收，這項稅應從今年4月起開始實施。根據空屋稅法案，房屋空置時間若超過半年，將面臨從2500美元到2萬美元不等的罰款。面積較大的物業和空置時間較長的單位罰金比例較大，只有一到兩個住宅單位的物業則可有豁免權。

舊金山空屋稅遭到房東團體的強烈反對，他們認為，房東有正當權利空置自己的物業，這項稅收侵犯了他們的權利。

這項稅法通過後不久，一個房地產 利益聯盟就對市府提起訴訟，這個聯盟包括了舊金山公寓協會（San Francisco Apartment Association）、舊金山小型物業業主研究院（Small Property Owners of San Francisco Institute）和舊金山房地產經紀人協會（San Francisco Association of Realtors）。