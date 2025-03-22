失去大客戶聯航 金山國際機場1餐飲公司裁員835人

舊金山國際機場食品公司裁員 835 人，這是灣區今年最大的裁員行動之一。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，根據3月中提交的一份州文件，舊金山國際機場（SFO）的一家食品餐飲公司 Gate Gourmet 在 「最近失去一個客戶 」後將裁員835人。

該公司計畫於今年5月13日進行裁員，並將把剩餘的員工從舊金山國際機場的West Field 路645號遷至柏林甘（Burlingame ）的Cowan路868號。客戶的身分尚未披露。

代表大多數受影響工人的工會Unite Here Local 2稱，失去的客戶是聯合航空 （United Airlines），該公司是舊金山國際機場最大的航空公司。聯合航空沒有立即回應置評請求。據Unite Here Local 2稱，預計另一家食品供應商 LSG Sky Chefs將成為新的供應商並重新雇用工人。

SFO發言人還表示，機場有留用政策，預計大多數工人將被重新雇用。

被解僱的員工包括227名食品準備員、125名餐具室服務員和121名設備安裝工人。受影響的工人都是International Brotherhood of Teamsters和Unite Here的成員。

此次裁員是灣區 一家餐廳今年遭遇的最大規模裁員。

總部位於瑞士的Gate集團旗下的Gate Gourmet公司沒有立即回應置評請求。

各大航空公司本周表示，國內需求正在放緩，並下調了收入預期，理由是消費者信心下降、聯邦裁員以及今年一月在華盛頓特區（Washington, D.C.）發生的美鷹航空（American Eagle）一架飛機與一架軍用直升機相撞的致命事故。