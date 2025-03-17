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聖派翠克節、灑紅節 灣區歡樂時刻 愛爾蘭、印度文化擦出火花

記者徐蓓蓓╱灣區報導
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灣區印度裔移民眾多，灑紅節慶祝活動熱鬧喜慶。（記者徐蓓蓓／攝影）
灣區印度裔移民眾多，灑紅節慶祝活動熱鬧喜慶。（記者徐蓓蓓／攝影）

剛過去的周末，灣區迎來兩大充滿文化色彩的節日，分別是聖派翠克節（St. Patrick's Day）與灑紅節（Holi Festival），這兩個節日分別象徵愛爾蘭文化和印度文化，在多元的灣區碰撞出熱鬧的火花，吸引了眾多居民參與。

每年3月17日的聖派翠克節是全球最具代表性的愛爾蘭文化節日之一，紀念愛爾蘭守護聖人聖派翠克。舊金山、屋崙和都布林等地都舉辦一系列活動，包括遊行、音樂會和美食品嚐，吸引了成千上萬的參與者。

舊金山的聖派翠克節遊行15日在市場街舉行。遊行隊伍包括身穿綠色服裝的參加者、愛爾蘭舞蹈團隊和音樂表演，還有裝飾華麗的花車。組織方表示，今年的主題是「移民的故事」，以紀念愛爾蘭移民在舊金山的過去和現在扮演的重要角色。

此外，灣區的愛爾蘭酒吧和餐廳也推出特別活動，如品嚐經典的玉米牛肉、捲心菜和健力士黑啤酒（Guinness），增添節日氣氛。

與聖派翠克節同周舉行的灑紅節，則為灣區帶來濃厚的印度文化氛圍。灑紅節，又稱為印度色彩節，是印度教的重要節日之一，象徵愛與團結，也慶祝春天的到來。參加者通常會互相用彩粉投擲，將全身染成繽紛的顏色，以此表達喜悅與祝福。

聖荷西上周末在市中心Discovery Meadow公園舉辦盛大的灑紅節活動。現場有音樂、傳統舞蹈表演和美食品嚐。最受歡迎的環節是彩粉狂歡，參加者可以盡情享受互相投擲彩粉的樂趣，場面既熱鬧又充滿節日氛圍。

活動主辦方表示：「灑紅節是一個與親朋好友共度歡樂時光的機會，我們希望通過活動讓更多人了解印度文化的美好。」

灣區一直以其多元文化而著稱，聖派翠克節與灑紅節的同時舉行，正是這種多元文化共存的最佳例證。不論是參加綠色的愛爾蘭遊行，還是沉浸在彩粉飛舞的印度慶典，每一位居民都能找到自己的歡樂時刻。

舊金山的聖派翠克節大遊行歷史悠久。（受訪者提供）
舊金山的聖派翠克節大遊行歷史悠久。（受訪者提供）

印度 灣區 舊金山

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