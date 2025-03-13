地檢長謝安宜領導下 舊金山犯罪起訴量回升近10年前

數據顯示，舊金山檢方在謝安宜領導下犯罪起訴數量已回升接近十年前程度。(取自舊金山地方檢察長辦公室臉書)

2022年，舊金山 選民支持罷免 地方檢察長博徹思 (Chesa Boudin)，理由是他的政策導致城市變得不安全。近三年之後，明顯可見，這次罷免是舊金山起訴方式發生重大轉變的開始，現任地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)領導下，犯罪起訴數量已回升接近十年前程度。

「舊金山紀事報」報導，先前在疫情改變城市與郊區生活之前，前公辯律師博徹思以些微優勢贏得2019年地方檢察長競選。他追隨另一位進步派地方檢察長賈斯康(George Gascon)，承諾減少監獄人口，將更多案件自刑事司法系統轉出，起訴更多警察，促使舊金山成為全國進步派起訴運動的中心。

但批評人士認為，這些政策過於寬鬆，導致街道狀況惡化，特別是公共場所吸毒、零售商店竊盜與汽車竊盜等。不久之後，博徹思2022年被選民罷免，前市長布里德任命謝安宜接替博徹思職位。2023年11月，選民推選她出任該職務。

謝安宜長期自述為進步派人士，承諾嚴厲打擊販毒等犯罪行為，並追究屢犯不改者的刑責，並認為此作法並不與改革相矛盾。

時至今日，舊金山起訴數據已與2010年代初期情況相似。「舊金山紀事報」分析發現，在謝安宜領導之下，2024年地方檢察官辦公室起訴的輕罪數量，比2011年以來的任何一年都多。這也是自有數據以來，首次出現輕罪起訴數量、多過重罪的情況。

在輕罪當中，2023-2024年期間，輕罪竊盜與持有毒品的指控，大幅增加。

數據顯示，在謝安宜的領導下，舊金山地方檢察長辦公室起訴的逮捕人數大幅增加，這項改變幾乎是在謝安宜上任之後開始。她曾表示，對低級別犯罪的逮捕率提高，可能是因為警方知道，她比博徹思更願意對這些罪刑提出指控。

數據顯示，2023年中期，時任市長布里德啟動毒品市場機構協調中心，逮捕數千名販毒與吸毒者。2024年與毒品相關的輕罪起訴數量，急遽增加。謝安宜表示，她執行每一項現行法律。前任檢察長未充分執行這類罪刑，而須在起訴所有足夠可採納證據的案件、強調致力改革並解決犯罪的根本原因，而非監禁。