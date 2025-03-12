填沙修復大洋灘南段 部分海傍公路平日封閉

公園局表示，這些升級將確保居民、通勤者與遊客的通行更加順暢，並讓市民享有「一處全新且令人驚豔的休憩空間」。（取自舊金山公用事業委員會官網）

舊金山 公用事業委員會（SFPUC）未來七周將推動大洋灘（Ocean Beach）氣候變遷 適應計畫，致力於改善公共通行，並保護城市西側的重要基礎設施。

根據舊金山觀察家報報導，該計畫將建設一條長達一哩的全新海濱步道，以提升海岸通行與休閒體驗，同時保護沿岸的廢水與再生水設施。此外，施工團隊還將修復大洋灘南段的生態棲息地。工程期間，部分海傍公路（Great Highway）將於平日封閉，整體工程預計於4月28日完工。

本周一，公用事業委員會已啟動計畫最新階段，主要工作包括搬遷並修復西側抽水站及濱海處理廠附近受損的沙袋。該委員會表示，將利用即將永久關閉的海傍公路部分路段（介於Lincoln Way與Sloat Boulevard 之間），作為今年沙灘補砂作業的主要運輸路線。該作業計畫訂於3月17日展開。

此外，市交通局（SFMTA）與市公園局（Rec and Park）計畫於本周五關閉海傍公路部分路段，包括Lincoln Way至Sloat Boulevard之間的區域，以及Sloat Boulevard至天際大道（Skyline Boulevard）之間的南向車道。前者的理由是根據去年秋季通過的K提案，而後者則是根據市議會（Board of Supervisors）去年批准的防止海岸侵蝕措施之一。

在封閉期間，交通局將於周一至周五上午7時至晚上8時調整行車道與交通號誌，並設立單車及行人通行路線，以確保通行順暢。

公用事業委員會計畫於17日將約4萬立方的沙子從大洋灘北段移至南段，同時清除並處理沙灘上的廢棄物，並更換新沙袋以覆蓋多年來逐漸裸露的舊沙袋。

交通局發言人表示，該機構正與其他市府部門緊密合作，以確保這些變化順利進行，並強調官方的目標是「確保街道安全，維持交通順暢」。交通局已針對海傍公路周邊街道進行道路安全升級，包括降低限速，增設減速丘及停車標誌，以減少車輛超速並防止穿越性車流。

公園局則指出，公用事業委員會將利用海傍公路內側車道進行補砂作業，而沿海側車道則將進行改造，以安裝新的公園設施，並預計於4月12日正式開放。此外，該區域也將增設臨時藝術裝置，提升整體景觀與文化氛圍。

康樂及公園管理局發言人阿帕頓（Tamara Aparton）說：「關閉道路是落實選民意願，將該區域轉型為公園的關鍵一步。」這些升級將確保居民、通勤者與遊客的通行更加順暢，並讓市民享有「一處全新且令人驚豔的休憩空間」。