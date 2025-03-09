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日落區隱藏童話般住宅 盧梭新作吸引6000人打卡

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山日落區隱藏著橫跨兩個街區的童話般住宅。（取自臉書）
舊金山日落區隱藏著橫跨兩個街區的童話般住宅。（取自臉書）

1933年，建築師盧梭（Oliver Rousseau）將他在舊金山日落區（Sunset District）35街興建的一棟新屋命名為「驚喜之家」（Surprise House），吸引了近6000人前來觀看這棟創新住宅。這也是硬木地板首次出現在盧梭的設計之中。

SFGate表示，從建築學上來說，日落區是十分統一的社區，開發商在此地建造了一排又一排淺色的方正房屋，在舊金山濃霧中無邊無際地朝太平洋延伸。在這原本看似千篇一律的社區裡，「盧梭大道區」（Rousseaus’ Boulevard Tract）的誕生打破了單調，93棟橫跨兩個街區的新穎造型住宅，讓日落區散發出如童話般的璀璨光芒。

除了對日落區的基礎建設和住房發展發揮了重要作用，盧梭兄弟也趁此機會進軍日落區房地產市場，在短短幾周內成為這個社區最大的地主之一。透過其人脈和資源，盧梭兄弟在日落區開發了150多塊土地，他們最引人注目的作品位於Kirkham Street和Lawton Street、34街和36街之間。

盧梭兄弟設計的房屋有半木結構的都鐸復興風格、爵士石灰的西班牙殖民復興風格，也有赤陶瓷磚和奶油色的法國鄉村風格，甚至有錐形砲塔和海盜船的元素。根據當時刊登在舊金山紀事報上的廣告，這些品質優良的房屋以相當實惠的價格出售，每棟售價僅約5500美元到7500美元，相當於現在的12萬5000美元到17萬5000美元。

盧梭兄弟注重的不只是房屋外觀，他們還將陽台融入室內庭院，模糊了室內和室外空間的界線。盧梭風格產生了巨大的影響力，讓許多建築師群起仿傚，讓他們的美學足跡延伸出日落區，進入舊金山其他社區。

如同舊金山許多值得保護的建築瑰寶，「盧梭大道區」的未來目前處於停滯不前的狀態。2012年，有人提議將「盧梭大道區」指定為地標保留區，2016年還進行了研究調查。然而，出於當地業主的憂慮，這項工作在2018年陷入停頓狀態。

近一個世紀之後，這些曾在困難時期幫助定義一個社區的房屋仍鮮明屹立著，即使在今日，此地上市的房屋仍會強調其「盧梭」血統。隨著舊金山面臨開發新住房和維護歷史的戰爭，這個城市遺產未來的命運會如何仍有待觀察。

近一個世紀歷史的「盧梭大道區」仍在舊金山日落區鮮明屹立著。（取自臉書）
近一個世紀歷史的「盧梭大道區」仍在舊金山日落區鮮明屹立著。（取自臉書）

舊金山 房地產 Boulevard

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