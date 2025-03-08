如同收購推特…馬斯克6周幾乎剷平聯邦政府 灣區曾相識

馬斯克在短短六周內幾乎剷平聯邦政府，對灣區來說似曾相識。(截取自電視新聞畫面)

馬斯克 (Elon Musk)在短短六周內幾乎「剷平」聯邦政府 ，對灣區 來說似曾相識。馬斯克透過政府效率部門(DOGE)，大幅刪減人力與經費，幾乎消除整個機構。這與之前他收購推特（Twitter）之後的作法，如出一轍。

「SFGATE」報導，馬斯克為重整政府效率，向聯邦員工發送不只一次電子郵件、要求詳列過去一周工作內容，以證明自己受雇的合理性。這個做法與2022年收購推特後不久、大批灣區員工陷入如今聯邦機構混亂情形相似。

此外，根據「紐約時報」報導，在華府，馬斯克拒絕先前預留簡單辦公室，轉要求在白宮旁邊行政大樓租用辦公室。據報導，他開始述說自己在DOGE辦公室內睡覺。此與他領導推特最初數周、將舊金山辦公室改造成臥室的情況相似，還引發市府建築檢查局調查。

在推特期間，馬斯克對員工進行嚴格工作時間表，並解散獨立的信任與安全委員會，還一次解雇數千名員工。此外，並自Tesla等他管理公司招募員工，以充實公司。這與政府效率部門運作相似，有報導指出，進行了解調查政府敏感支付、人員與安全系統的DOGE人員中，有些是曾在Neuralink或SpaceX工作過的大學生。

收購推特之後的最初數周內，馬斯克裁撤近4000名員工、約占50%人力，隨後又裁員2000人。美聯社報導，自川普1月20日就職以來，由於DOGE陸續動作，聯邦政府可能已流失數十萬名員工，包括取消工作邀約、解雇試用期員工與直接裁員及開除。

在馬斯克影響力之下，推特廣告商因擔心即將發生的言論自由而紛紛求去。相似情況是，由於美國政府干預，一些美國長期國際盟友突然陷入困境。他的說法是，推特帳戶發生「浪費與詐欺」，聯邦政府「腐敗」。

但是，儘管有許多相似地方，但接管一家社群媒體公司，並不同等於接管美國民主。作為推特擁有者，馬斯克基本上可做想做的事情，他面臨員工訴訟，但最終徹底改革平台。而透過美國數位服務部門更名為DOGE，川普政府讓馬斯克與團隊可進入了解幾乎每個政府系統。但由於權力分立，DOGE仍在法庭受到質疑。