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是否過當？屋崙警開應急燈追捕 超速車輛撞上交通桿

記者劉先進／屋崙報導
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屋崙警長米切爾表示，3日凌晨，巡邏的警員發現一人車輛行駛超速，警員打開應急燈掉頭跟進，涉事車輛撞上路口固定交通桿，司機被送完醫院，情況穩定。警方正在調查此次撞車事件。（記者劉先進／攝影）
屋崙警長米切爾表示，3日凌晨，巡邏的警員發現一人車輛行駛超速，警員打開應急燈掉頭跟進，涉事車輛撞上路口固定交通桿，司機被送完醫院，情況穩定。警方正在調查此次撞車事件。（記者劉先進／攝影）

屋崙警長米切爾（Floyd Mitchell）在記者會上表示，3日凌晨，巡邏的警員發現一車輛行駛超速。警員打開應急燈掉頭跟上， 涉事車輛撞上路口固定交通桿，司機被送醫院，情況穩定。警方正在進一步調查此次撞車事件。

米切爾說，5日下午得知關於此次車禍的最新進展。3月3日凌晨4時許，在第54大道和國際大道的交叉路口附近，一名被派去巡邏的屋崙警員正在國際大道上向東行駛，在靠近神學院大道（Seminary Avenue）的地方，他們觀察到一輛向西行駛的車輛速度很快。在查看該地區的錄影後發現，警員在國際大道和神學院大道的交叉路口調頭，並打開應急燈，觀察到超速車輛在第54大道和國際大道的交叉路口撞上固定的交通杆。警員立即將碰撞情況通知警局調度中心，並要求增派警員和急救人員前往現場。

屋崙消防局人員趕到現場，將司機從車內救出來，將其送往當地醫院，目前司機被列為穩定狀態。由於事故嚴重，且警官距離事發地點很近，值班指揮官根據既定的部門政策和程式，立即啟動了刑事調查部門和內務部門所需的調查程式。「警局媒體辦公室今天收到了一些問題，詢問警官是否在涉事車輛與交通杆相撞之前進行了追捕，這個問題將在調查過程中得到全面解答。」

米切爾表示，警局將全面徹底的調查此事。現場主管和指揮人員已經採取一切適當的措施，確保根據部門政策進行徹底透明的調查。 他強調，警方的流程是，先調查犯罪方面的調查，再進行行政的調查，確定是否違反政策。

屋崙

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