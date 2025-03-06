加州民主黨代表選舉 金山多位華裔出線

華裔候選人在加州民主黨領導層選舉中表現亮眼，三選區中得票最高為華裔。（受訪者供圖）

在加州民主黨 內部選舉中，舊金山 選民5日選出了各選區代表。當選代表將在未來兩屆加州民主黨代表大會上發揮作用，影響黨內政策方向與背書決策。在此次選舉中，華裔 候選人表現亮眼，在舊金山兩個主要選區中獲得最高票數。

根據選舉結果，舊金山西區（第19選區，AD 19）獲得男女最高票數的兩名候選人皆為華裔。在東區（第17選區，AD 17），得票最多的男性候選人同樣是華裔。

在西區（AD 19），王兆倫（Alan Wong）第三次獲得最高票數。他目前是舊金山城市學院董事會成員，並擔任舊金山兒童委員會的政策總監。獲得女性最高票數的是張可莹（Adrianna Zhang），她曾任舊金山青年委員會主席，現為史丹福大學公共政策系學生。另有余繼中（Cliff Yee）成功當選，他是The Richmond Neighborhood Center董事會主席，同時也是舊金山家長聯盟的創始董事會成員。

王兆倫說︰「能夠獲得民主黨同仁的信任，感到非常榮幸。這已是我第四次當選，期待與來自全州的民主黨員攜手合作，致力於改善公共教育與安全。」

在東區（AD 17），陳國慶（Hanley Chan）獲得全區最高票。他曾服役於美國海軍及陸軍國民警衛隊，現為一名資深軍人組織的公共事務主任，同時也是一名父親。

其他在AD 17當選的華裔候選人還包括，外科醫生、前舊金山—馬連醫學會主席馬國華（John Maa）。來自中國的移民、舊金山的家庭護理服務提供者劉蘭芬（Lan Fun Lau）。以及曾參選學區委員、同時也是家長的張麗娜（Virginia Cheung）。

陳國慶說：「能夠再次當選加州民主黨代表，感到無比榮幸，我將繼續為民主黨內華人社群的權益發聲，確保我們的聲音被聽見。」