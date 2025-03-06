我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

官善貞被指「縱容犯罪」阿縣新任地檢長起訴19歲搶劫殺人犯

記者劉先進／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉米達縣新上任的地檢長迪克遜（右）表示，19歲的休斯被指控於2024年4月1日在聖利安住持槍搶劫殺人。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣新上任的地檢長迪克遜（右）表示，19歲的休斯被指控於2024年4月1日在聖利安住持槍搶劫殺人。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣新上任的地檢長迪克遜（Ursula Jones Dickson）表示，19歲的被告休斯（Robert Donnelle Hughes）被指控於2024年4月1日在聖利安住（San Leandro）發生的一起持槍劫案中，槍殺26歲的受害者麥考恩（Nathaniel Lee McCowan）。如果罪名成立，他可能面臨25年監禁到終身監禁的處罰。

前任地檢長官善貞此前被人指責「縱容犯罪」，導致屋崙犯罪率飆升。並在去年11月的公投中被罷免

迪克遜上任時就表示，要改弦更張，以受害者為中心，確保負責起訴的檢察官，有能力以他們認為合適的方式起訴案件，讓這些檢察官擁有一定的自由裁量權。她還立即取消官善貞的指令。以便檢察官能夠按照自己的需要和時間來指控。她還取消以前某些增強指控的命令。這些命令要求每個檢察官必須向上級主管申請，通過三個級別的監督來確定是否應該發起指控。

檢察官指控休斯犯有謀殺、搶劫、在公共場所攜帶已上膛且隱藏的槍枝，以及在車內攜帶隱藏的槍枝等罪行。此外，休斯在搶劫和殺人時攜帶未註冊且已上膛的隱藏槍枝，因此被加重處罰。

休斯定於今年3月6日在都柏林東區法院第702庭出席認罪聽證會。如果罪名成立，他可能會被判處25年監禁至終身監禁。

迪克遜說，這起毫無意義的生命損失是持槍搶劫的結果，大家不能忽視社區暴力搶劫可能帶來的身體傷害和死亡。「我們所有人都必須更加努力，鼓勵減少槍枝暴力，並確保在發生槍支暴力時，支持受害者和受害者家屬尋求和平與正義。」

罷免 公投 屋崙

上一則

聖荷西業主棄市中心物業不顧 遭市府起訴

下一則

屋崙去年2月貨櫃船意外 歸咎重量計算錯誤

延伸閱讀

克宮重申反對歐洲維和部隊入烏 川普堅稱「最終將能夠達成共識」

克宮重申反對歐洲維和部隊入烏 川普堅稱「最終將能夠達成共識」
美國疫苗接種率下滑 麻疹爆發等公衛危機浮現

美國疫苗接種率下滑 麻疹爆發等公衛危機浮現
阿縣新任地檢長迪克遜上任 取消限制起訴指令

阿縣新任地檢長迪克遜上任 取消限制起訴指令
洛時精選╱為建可負擔房 全美最富小城要破產

洛時精選╱為建可負擔房 全美最富小城要破產
澳洲財長呼籲公民 使用DeepSeek須謹慎

澳洲財長呼籲公民 使用DeepSeek須謹慎

熱門新聞

查克柏格在自己的臉書帳號分享了自己身著黑西服和領結與身著香檳色晚禮服的妻子普莉希拉在奢華晚宴現場的照片。（翻攝自查克柏格臉書）

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

2025-03-01 19:26
舊金山地檢長謝安宜宣布，對11名被告提出重大刑事指控，他們涉嫌三起涉及大規模福利和津貼欺詐的獨立刑事案件。三起案件的總損失超過400萬。（記者劉先進╱攝影）

金山11華裔 被控EBT卡套現 福利欺詐400萬

2025-02-27 21:23
超市的標籤遮住原價每打8.99元，可見漲價的痕跡。（Sophia供圖）

華女跑3超市買雞蛋：漲價痕跡「1個小標籤就能看到」

2025-02-26 01:18
加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，曾大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣，吸引1490萬加州人參加，如今將面臨聯邦補助縮減的衝擊。(取自加州醫療保健服務部網站）

聯邦削減醫療補助 加州面臨重大損失 參加Medicaid健保1490萬人受影響

2025-03-02 01:20
移動屋的內部格局。（CNBC網頁）

北加內華達縣同意房屋長輪子 但400平方呎仍要20萬元

2025-03-01 18:52
PG&E三月份帳單又要加價了。（取自Pexels）

PG&E用戶注意 3月帳單又添漲價費用

2025-02-28 21:11

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價