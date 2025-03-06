官善貞被指「縱容犯罪」阿縣新任地檢長起訴19歲搶劫殺人犯

阿拉米達縣新上任的地檢長迪克遜（右）表示，19歲的休斯被指控於2024年4月1日在聖利安住持槍搶劫殺人。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣新上任的地檢長迪克遜（Ursula Jones Dickson）表示，19歲的被告休斯（Robert Donnelle Hughes）被指控於2024年4月1日在聖利安住（San Leandro）發生的一起持槍劫案中，槍殺26歲的受害者麥考恩（Nathaniel Lee McCowan）。如果罪名成立，他可能面臨25年監禁到終身監禁的處罰。

前任地檢長官善貞此前被人指責「縱容犯罪」，導致屋崙 犯罪率飆升。並在去年11月的公投 中被罷免 。

迪克遜上任時就表示，要改弦更張，以受害者為中心，確保負責起訴的檢察官，有能力以他們認為合適的方式起訴案件，讓這些檢察官擁有一定的自由裁量權。她還立即取消官善貞的指令。以便檢察官能夠按照自己的需要和時間來指控。她還取消以前某些增強指控的命令。這些命令要求每個檢察官必須向上級主管申請，通過三個級別的監督來確定是否應該發起指控。

檢察官指控休斯犯有謀殺、搶劫、在公共場所攜帶已上膛且隱藏的槍枝，以及在車內攜帶隱藏的槍枝等罪行。此外，休斯在搶劫和殺人時攜帶未註冊且已上膛的隱藏槍枝，因此被加重處罰。

休斯定於今年3月6日在都柏林東區法院第702庭出席認罪聽證會。如果罪名成立，他可能會被判處25年監禁至終身監禁。

迪克遜說，這起毫無意義的生命損失是持槍搶劫的結果，大家不能忽視社區暴力搶劫可能帶來的身體傷害和死亡。「我們所有人都必須更加努力，鼓勵減少槍枝暴力，並確保在發生槍支暴力時，支持受害者和受害者家屬尋求和平與正義。」