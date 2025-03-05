東灣海沃學區總監被調查辭職 原因不明

海沃學區總監辭職，並將被調查一起「涉嫌事件」。學區教委稱，之前的酒駕事件並非調查重點。（示意圖，取自Pexels）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，東灣海沃聯合學區 （Hayward Unified School District，HUSD）總監雷曼（Jason Reimann）周一（3日）辭職。就在幾天前，海沃聯合學區教育委員會（HUSD Board of Education）在2月26日的會議上一致投票 決定讓他休行政假，以調查一起「涉嫌事件」。

雷曼的辭職於5月3日生效，距離他就任學區最高職位還不到兩年時間。教育委員會沒有透露調查的動機，但透露雷曼去年8月在阿拉米達縣（Alameda County）因涉嫌酒駕和刑事超速被捕的指控並非調查重點，因此留下的問題比答案更多。

「學區知道8月份發生的事件，我們曾讓他休假，以調查一起完全獨立的事件，但鑑於他的辭職，調查已經停止，學區正在向前推進，」HUSD教委的一份聲明說。

雷曼於2023年7月加入HUSD，曾因教育卓越而獲得多項榮譽。HUSD教委以4比1的投票結果聘請他擔任總監，年薪29萬元，接替臨時總監Chien Wu-Fernandez；她將在雷曼辭職後重新擔任臨時總監一職。

HUSD教委主席布費特（Peter Bufete）稱讚了雷曼的背景及其對該學區未來的願景，該學區曾因疫情 中的遠程教育而面臨嚴重的學術挫折。

布費特當時說：「雷曼博士來到我們這裡時，已經證明了他對公平的承諾，以及在為所有學生建立成功的學術項目方面的成功紀錄。」

在雷曼任職期間，學區出現了許多爭議，其中包括為解決Glassbrook小學的不公平和長期曠課問題而聘請的極端前衛的教育項目Woke Kindergarten引起的反彈。Woke Kindergarten的創始人在社交媒體上發表了具有政治分歧的帖子，導致公眾對該組織在學區內的工作進行監督，迫使董事會提前終止了他們的三年合同。

據阿拉米達縣法院文件顯示，2024年8月16日，雷曼因超速20哩以上被捕，並拒絕接受酒精測試。

法庭文件稱，「根據『車輛法』（Vehicle Code 23582），上述行為應受到處罰」，這是對酒駕指控的量刑加重，最多可增加60天的監禁刑期。法庭文件稱，雷曼血液中的酒精濃度為 0.15，幾乎是法定限度的兩倍。