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舊金山海傍公園4月12日開放 將辦命名比賽

編譯組╱綜合報導
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舊金山海傍公路上的公園有了開放日期，還有命名比賽。（電視新聞截圖）
舊金山海傍公路上的公園有了開放日期，還有命名比賽。（電視新聞截圖）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山2025年最大的新公園還沒有名字，但它有一個開放日期：4月12日。

屆時，這座位於城市西部邊緣的公園將以「海傍公路」（Great Highway Park）或Ocean Beach Park的名稱正式開放，或由公眾決定。

這條長達2哩的鋪面公路及其中間景觀分隔帶，將作為全市最新的公園首次亮相，開幕當天將舉行剪綵儀式。那裡將有壁畫和雕塑、現場音樂、滑冰場、健身器材、兒童自然探索區，以及安置在高架座椅區的椅子和吊床，讓遊客可以越過沙丘看見大海。

舊金山市康樂及公園局將其稱為「加州歷史上最大的步行街項目」。該項目將通過「大公園命名大賽」（Great Park Naming contest）啟動。大賽於周六（8日）在網上舉行，將持續到16日。

18日公園局將舉辦虛擬會議，以篩選建議名單。隨後將進行網上投票，投票將持續到4月2日，屆時將公布名稱。

公園局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）在聲明中說：「這個公園屬於舊金山人民，舊金山人不僅僅會享受公園，還將為公園命名。我們迫不及待地想在4月12日慶祝這一歷史性時刻。」

這座占地43畝的公園自2020年起開始運營。當時作為該市COVID-19應對措施的一部分，它禁止汽車通行，旨在為人們提供更多的娛樂空間，同時拉近社會距離。

2021年夏天，Lincoln Way和Sloat Boulevard之間的海傍公路（Great Highway）上開始試行周末無車長廊。從一開始，它就吸引了大量的公眾，在一個典型的周末，平均有7000名遊客使用，在全市排名第三，僅次於金門公園和Marina Green。

去年11月，全市54%的選民批准了K號提案。該提案是一項在任何時候都不允許汽車通行的投票倡議，但一些依賴海傍公路作為通勤動脈的居民仍對此表示反對。

此後，交通變通辦法被設計出來，公園計畫也在穩步推進。由非營利組織Friends of Ocean Beach Park募集的資金支付了壁畫和雕塑的費用。

將於4月12日開放的公園在結構上與現在相同，藝術元素大多是臨時性的。公園局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）在2月20日舉行的康樂及公園局委員會月度聽證會上表示，下一步計畫對其進行徹底改造。

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