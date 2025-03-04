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Muni 30S短線巴士路線調整 華埠受影響

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山交通局局長寇淑寶（左三）公布，Muni 30S短線巴士服務調整計畫，並獲中華總商會會長劉運方（左二）、第三區市議員李爾德（右三）等支持。（交通局提供）
舊金山交通局局長寇淑寶（左三）公布，Muni 30S短線巴士服務調整計畫，並獲中華總商會會長劉運方（左二）、第三區市議員李爾德（右三）等支持。（交通局提供）

舊金山交通局（SFMTA）3日宣布，針對華埠與SoMa（南市場）之間的Muni 30S短線巴士服務進行調整，以更有效利用資源並回應社區需求。

交通局將在華埠及SoMa地區增設中文巴士路線標示，並於車內播放國、粵語語音提示，...
交通局將在華埠及SoMa地區增設中文巴士路線標示，並於車內播放國、粵語語音提示，以提升服務的可及性與便利性。（交通局提供）

根據最新計畫，30S短線將維持現有路線至3月14日，以配合中央地鐵滲水維修工程。自3月15日起，南行方向將改道，於Folsom街左轉，接著在第三街再度左轉，然後返回原北向路線。前往Caltrain火車站的乘客仍可搭乘30號、45號巴士或T線輕軌列車。

交通局將在華埠及SoMa地區增設中文巴士路線標示，並於車內播放國、粵語語音提示，...
交通局將在華埠及SoMa地區增設中文巴士路線標示，並於車內播放國、粵語語音提示，以提升服務的可及性與便利性。（交通局提供）

根據交通局的聲明，此項變更在不額外增加交通局資源的情況下，擴大了服務範圍，但會稍微減少30S短線班次。交通局表示，將持續監測新路線的影響，未來或將進一步調整。

這項公告由舊金山交通局局長寇淑寳（Julie Kirschbaum）領銜，並獲得多位社區及政府官員的支持，包括中華總商會會長劉運方（Donald Luu）、第三區市議員李爾德（Danny Sauter）、市長辦公室氣候與運輸基建首席官Alicia John-Baptiste、前交通局董事黎慧心（Sharon Lai）、以及中華總會館總董吉鴻雁。

舊金山交通局表示，將在華埠及SoMa地區增設中文巴士路線標示，並於車內播放國、粵語語音提示，以提升服務的可及性與便利性。交通局對社區的合作與理解表達感謝，並承諾持續努力提供最優質的公共交通服務。

舊金山 華埠 地鐵

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