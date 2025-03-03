日落區住宅增建ADU收租 引發華裔論戰

華人社區對ADU住房政策存在不同聲音。（記者李怡╱攝影）

家住舊金山 日落區居民黃太太最近有點猶豫，她的朋友建議她把後院的空間改建成一個附屬住宅單元（Accessory Dwelling Unit, ADU），每月可以多一筆穩定的租金 收入。但鄰居李先生卻強烈反對，認為這會讓本來就擁擠的街道變得更糟。這場關於 ADU 的討論，正在日落區的華人 社區內激起不同聲音。

據了解，住在日落區 30 多年的黃太太，家裡的孩子已經長大搬走，只有她和丈夫住在一棟兩層樓的獨立屋裡。她的鄰居最近建了一個 ADU，改裝原本用來存放雜物的車庫，現在每個月能夠收取 2000 多美元租金。

黃太太說：「我們年紀大了，房貸快還完了，但物價、稅金都漲，生活成本越來越高。如果有一個 ADU，不但可以有額外收入，還能給年輕人提供租屋，這不是雙贏嗎？」

對於華人家庭來說，房產是重要資產，而 ADU 則提供了新方式，讓空間發揮更大價值。黃太太也提到，她的一些朋友選擇把 ADU 留給家中的年輕一代，這樣即使孩子們長大後想獨立生活，也不需要搬出社區。

她說：「我有個朋友的兒子，剛大學畢業，找不到合適的房子，現在就住在他爸媽家後院的 ADU 裡，還能繼續在舊金山工作，這樣很好。」

住在黃太太對面的李先生卻有不同的看法。他在這裡住了 40 多年，見證了日落區從一個安靜的家庭住宅區，慢慢變得越來越密集。他擔心 ADU 會讓這種情況更加嚴重。

李先生說：「以前這條街停車還算方便，現在已經難找車位了。如果每家每戶都加建 ADU，更多人搬進來，街道將非常擁擠。」

他指出，日落區的公共交通服務有限，大多數居民仍然依賴開車。如果 ADU 的數量增加，勢必會加劇停車和交通問題。

像黃太太和李先生這樣的討論，正在華人社區內發生。華人居民的意見不盡相同，但一個共同的擔憂是：ADU 會不會改變社區原本的樣貌？

華裔退休老師陳先生對 ADU 的發展持保留態度。他說：「我們這一帶都是家庭住宅區，原本很安靜。現在如果 ADU 太多，變成小型公寓區，那日落區的特色就變了。」

他特別擔心投資者可能會大規模興建 ADU，將其轉租給短期租客，而不是讓本地居民受益，「如果變成 Airbnb，那我們的鄰居就變成短租客，這跟我們想要的社區感完全不同。」

舊金山市政府近年來積極推動 ADU，並簡化申請流程，鼓勵房主加建。另一方面，支持 ADU 的居民則希望政府能提供更多補助，讓房主能更容易改建 ADU，並鼓勵出租給長期租戶，而不是短期旅客。

日落區的 ADU 爭議，正反映了舊金山住房政策的兩難。既要解決住房短缺問題，又要維護社區品質，這並不是一件容易的事。對於黃太太來說，ADU 是一種機會，能讓她的房子發揮更多價值，改善家庭財務狀況。而對李先生來說，ADU 可能是一種風險，會讓原本熟悉的社區變得擁擠、嘈雜。