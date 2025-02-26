金山高端中英雙語惠立學校 任命創校校長 最快明年開學

現就任於蒙洛公園市Trinity學校小學部校長的馬克威廉姆斯（Colette McWilliams）將擔任創校校長。（取自馬克威廉姆斯Linkedin頁面）

關校裁員風波在舊金山學區 內愈演愈烈，入學率走低、資金不足致使市內學校難以為繼。在如此背景下，一所來自中國上海的中英雙語學校獲得了該市一處土地區畫的再審批，最快在2026年開學。惠立學校（Hiba Academy）25日宣布重要任命，現就任於蒙洛公園市Trinity學校小學部校長的馬克威廉姆斯（Colette McWilliams）將擔任創校校長。

據惠立學校發布聲明，經過從80位來自全球的教育專家中進行選拔，馬克威廉姆斯最終脫穎而出，將擔任該校的創校校長。

「我很高興能夠加入惠立學校，擔任創校校長，並成為更廣泛的惠靈頓教育網絡的一部分。」馬克威廉姆斯表示。「我熱衷於打造具有全球視野的雙語學習環境，讓學生在探究學習和文化的聯繫中茁壯成長。能夠在舊金山實現這一願景是一個令人振奮的機遇，我期待與學生、家庭和教育工作者攜手合作，共同創建一所充滿活力、包容多元的學校，培養學生的好奇心，連結不同文化，並賦予他們自信地迎接世界挑戰的能力。」

惠立學校是英國惠靈頓教育集團最新的成員學校，其擁有160年的歷史，成員學校遍布世界各地。

「在各個層面上，舊金山都為惠立學校團隊提供了極大的支持，幫助我們實現為灣區 學生提供高品質雙語教育的願景。」惠靈頓（中國）創辦人兼董事長喬英（Joy Qiao）表示，「我們很高興在這個關鍵時刻迎來馬克威廉姆斯。她豐富的經驗與視野完美契合惠立的教育理念，即融合東西方的精華，為學生打造真正包容的學習環境。」

這一關鍵任命是在惠立學校的校址，位於Rhode Island街99號土地用途更改提案獲得市議會批准後宣布的。該建築此前曾是科技公司Airbnb的辦公區域，提案由市議員麥德誠（Matt Dorsey）提出。舊金山規畫委員會與土地使用委員會一致建議市議會通過這項立法，並獲得舊金山商會與舊金山設計中心的現場支持。

喬英去年9月曾向本報介紹，惠立學校將於2026年秋季正式開學。首年招收100至200名幼兒園至二年級的學子，預計在2029年擴招至五年級，學生人數增加至470名。

她表示，惠立學校的定位是私立學校，學費將於當地私立學校的學費持平。

「之所以選擇舊金山，是因為我們希望將中英雙語國際化教育帶出國門。」喬英說，「舊金山是美國面向亞太地區的門戶城市，同時與上海有著超過40年的姐妹城市關係，選擇舊金山作為海外的第一站十分有意義，對於搭建中美兩國人民語言、文化、教育合作的橋樑也是有意義的。」