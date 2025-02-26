冒DOGE闖市政廳 是保守派惡作劇 想製造「自由主義崩潰」

網紅穆倫（左）與另一名男子日前冒充政府效率部成員進入舊金山市政廳騷擾員工。（取自YouTube）

上周，兩名冒充馬斯克（Elon Musk）政府效率部（DOGE）成員的男子前往舊金山 市政廳和學區 辦公室，要求職員交出敏感文件，引發關注。如今證實，這兩人是YouTube 上的保守派惡作劇者，希望藉此造成「自由主義崩潰」。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)表示，擁有超過80萬訂閱人數的網紅穆倫（Danny Mullen）24日在YouTube上傳一段影片，顯示他和另一名男子身著DOGE T恤、戴著「讓美國再度偉大」（MAGA）的帽子，在舊金山市府大樓內騷擾工作人員。

影片一開頭，是穆倫闖入舊金山市府大樓一名女性員工的辦公室，自稱是來自DOGE的「某某人」。他粗魯地對女員工說：「我要把一個隨身碟插入你的電腦裡，看看你在做什麼。」女員工說「不」，然後準備帶著電腦離開。

穆倫接著說：「哦，在川普的美國，我不需要任何人同意就可以插隨身碟。」

這段長達30分鐘的影片顯示，穆倫及其同夥騷擾舊金山多個政府大樓的員工，包括舊金山市政廳、McAllister Street上的加州政府大樓和附近的舊金山學區行政大樓。影片中大部分被騷擾的員工看起來都很困惑，但並非穆倫所說的「崩潰」。

穆倫經常在YouTube上發表捉弄自由主義者的影片，最近製作了有關柏克萊加大和史丹福大學的影片，標題為「突襲美國最自由的大學」。

舊金山縣警局發言人莫瑞亞提（Tara Moriarty）表示，他們即將完成對這起事件的調查。莫瑞亞提稱，儘管舊金山致力維護言論和表達自由，但「被調查者的行為超過與市府員工和立法部門人員禮貌互動的分寸，而且是在市府員工期望個人安全受到保護的地方進行的。」

莫瑞亞提說：「我們不認同那些為了達到自己政治目的對他人進行騷擾的人。干涉公共事務是一種犯罪行為，那些蓄意阻礙我們的員工為居民和遊客服務的人，我們可能依法予以逮捕。」