14年檢察官經驗 梁瑋舜獲提名出任金山警察委員

華裔梁瑋舜獲提名出任舊金山警察委員。（記者李怡╱翻攝）

在公共安全問題成為舊金山 社會焦點之際，市長丹尼爾·羅偉（Daniel Lurie）提名華裔 法律專家梁瑋舜（W.E. Wilson Leung）出任舊金山警察委員會（San Francisco Police Commission）委員。此提名於24日獲市議會規則委員會一致通過，並於25日提交市議會全體會議表決。

截止發稿，市議會尚未對這項議程表決。

作為舊金山華人 社區的代表性人物之一，梁瑋舜的提名引起了華裔居民與民權組織關注。近年來，隨著城市治安狀況引發廣泛討論，警察委員會的決策影響舊金山的執法方式與社區安全。

警察委員會是舊金山警務管理的核心機構，由七名委員組成，負責制定警務政策、監督警察行為並審查紀律案件。委員由市長與市議會共同任命，確保警察系統的透明度與問責機制。

梁瑋舜在聯邦司法部（DOJ）擔任檢察官14年，在執法領域經驗豐富。他曾在英特爾（Intel）、惠普（HP）和優步（Uber）等知名企業領導政府監管和法律事務，對警務合規與政策改革具有深厚背景。

在周一的市議會規則委員會會議上，梁瑋舜強調，警察委員會應成為執法部門與社區之間的橋梁，並關注舊金山市民對治安問題的焦慮。他說：「許多居民對公共安全感到擔憂。但我相信，舊金山正處於一個治安改善的關鍵點。希望盡自己的一份力，讓舊金山變得更加安全。」

舊金山的華人社區長期以來高度關注公共安全問題，尤其是在針對亞裔的仇恨犯罪事件增加之後，許多居民要求警方採取更積極的執法措施。部分華裔民權組織支持更強有力的執法，以減少搶劫和暴力犯罪。但也有倡導者希望警務改革能夠同時兼顧社區關係與執法透明度。

舊金山華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action）成員表示，梁瑋舜的工作背景讓他們放心，但也希望看到他在打擊犯罪的同時，推動更加公平、公正的執法政策。

華埠部分華裔小商業主認為，警察委員會需要採取更強硬的立場，確保小商業和居民的安全。有華埠中餐廳東主表示，過去幾年，店鋪遭遇過搶劫和財產損失，但警方的反應態度過於溫和，沒有破案的最終結果。「如果梁瑋舜能夠推動更有效的執法，我們當然支持他的任命。」