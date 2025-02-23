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名廚光環褪色？聯合廣場Miller & Lux咖啡店換人經營

記者王子涵／舊金山報導
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Miller & Lux烘焙咖啡店進駐聯合廣場時，前市長布里德曾高調宣布對振興市中心商圈的期望。(記者王子涵/攝影）
Miller & Lux烘焙咖啡店進駐聯合廣場時，前市長布里德曾高調宣布對振興市中心商圈的期望。(記者王子涵/攝影）

舊金山觀察家（San Francisco Examiner）報導，名廚佛羅倫斯（Tyler Florence）經營的兩家烘焙咖啡店2月退出在聯合廣場的經營。儘管如此，市府仍對此次籃球盛會及相關觀光活動的舉辦效果表示滿意。

佛羅倫斯退出後，市府迅速聯繫當地著名烘焙師貝琳達·梁（Belinda Leong）接手店面，她在全明星周末提供服務。然而，梁表示，她尚不清楚未來的經營計畫將如何發展。

2023年舊金山市府授予佛羅倫斯兩處市有物業的三年租約，他開設了Miller & Lux Provisions品牌旗下的兩家手工藝咖啡店，其中一間專營糕點，另一間為烤肉店。烤肉店在2024年3月關閉，等待進行翻修。咖啡店也於2月18日正式關閉。

舊金山市康樂及公園局（Recreation and Park Department）對佛羅倫斯表示感謝，在聲明中指出，「Miller & Lux在關鍵時期進駐，為市中心區域帶來活力與美食。儘管他們決定離開，我們仍對他們的貢獻表示感謝，並對咖啡館的未來保持樂觀」。

前市長布里德（London Breed）及其他市府官員在2023年底曾高調宣布，名廚佛羅倫斯將在聯合廣場經營兩家咖啡館，並以此對市中心商圈的振興表達期望。為支持這一計畫，舊金山市經濟與勞動力發展辦公室向佛羅倫斯提供了44萬美元的補助金，該筆資金原本用於復甦Powell街的商業，但引發部分人士的不滿。

市議會在去年還通過決議，接受來自州長商業與經濟發展辦公室額外200萬元的州政府撥款，以改善佛羅倫斯經營的餐飲攤位。根據公園局的備忘錄，該筆資金是用於升級攤位設備，以支持現場烹飪及食物製備，並改善鄰近的服務區與公共空間。自2019年以來，位於聯合廣場的這一攤位因前租戶違約而長期閒置。由佛羅倫斯主理的烘焙咖啡館的進駐，吸引了不少市民和遊客。

Miller & Lux烘焙咖啡店招牌的可頌冰淇淋。(記者王子涵/攝影）
Miller & Lux烘焙咖啡店招牌的可頌冰淇淋。(記者王子涵/攝影）

觀察家透露，目前尚不清楚補助金的具體使用情況，且無法確定佛羅倫斯是否已完成餐廳改造項目。公園局發言人表示，烘焙咖啡店仍持續營業，烤肉店的翻修計畫仍在設計階段，並預計會如期開業。

未來，這塊位於市中心核心位置的攤位將由何人接手仍有待觀察，但市府強調，將持續努力確保聯合廣場維持活力，為當地商業帶來更多機會。

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