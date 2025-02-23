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加州藝術學院 獲黃仁勳2250萬美元金援

編譯組／綜合報導
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名列全球第11大富豪的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，以基金會捐款2250萬美元，成為加州藝術學院的救世主。（路透）
名列全球第11大富豪的輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳，以基金會捐款2250萬美元，成為加州藝術學院的救世主。（路透）

舊金山標準報報導，在預算短缺、裁員和招生減少的挑戰下，舊金山加州藝術學院（California College of the Arts, CCA）找到了它的救世主——輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）。

加州藝術學院獲得總額達4500萬美元的捐款，其中一半來自全球第11大富豪、輝達執行長黃仁勳。

受到預算短缺與招生下降的衝擊，這所位於舊金山的藝術學院21日宣布，已成功募得2250萬美元，捐款來自董事會、前董事、校友，以及舊金山灣區的藝術、文化與科技界人士。而Jen-Hsun & Lori Huang Foundation——黃仁勳與妻子黃蕾於2007年創立的慈善基金會，則以相同金額進行配對捐款。

這筆來自黃仁勳夫婦的捐款，是他第一次向CCA捐贈，也是CCA歷來最高金額的單筆捐款，比先前最高紀錄多出500萬美元。

獲得4500萬美元捐款的加州藝術學院。（取自CCA官網）
獲得4500萬美元捐款的加州藝術學院。（取自CCA官網）

這筆資金可謂來得正逢其時。自2020疫情爆發以來，CCA面臨招生減少與財務困境，即使由捐款全額資助、造價1.23億美元的校園擴建計畫已於去年秋季落成，但學校財務狀況依然緊張。

CCA校長豪斯（David Howse）在去年8月宣布，學校預算缺口達2000萬美元。9 月時，學校不得不裁減23名員工，占總人力的10%。2019年，CCA的學生人數為1848人，但本學年僅剩1295人，減少達三成。豪斯透露，下一學年度的申請人數也略有下降。他指出，「我們一直試圖清楚傳達，學校的財務狀況非常嚴峻，因此這筆捐款可謂及時雨」。

輝達成立於1992年，最初專注於生產提升電子遊戲畫質的晶片。過去十年來，憑藉強大運算能力，輝達的晶片已成為人工智慧（AI）領域的關鍵技術。然而，AI的發展對藝術家生計構成重大威脅，使黃仁勳基金會成為CCA意想不到的「救星」。

根據彭博社報導，Jen-Hsun & Lori Huang Foundation目前擁有6,900萬股輝達股票，總價值超過80億美元。基金會營運長詹森（Eric Jensen）在聲明中表示，「我們對CCA的投資，展現了我們支持培養未來創意領袖的承諾」。

黃仁勳 輝達 舊金山

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