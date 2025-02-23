特斯拉新Model Y上市 較舊款貴逾萬元 華人擔憂成「新型韭菜」

在聯邦及地方補貼下，特斯拉無論在新車及二手混合動力車的市占率都獨占鰲頭。（美聯社）

特斯拉 近期推出煥新版Model Y（Model Y Juniper），並已開放預訂，預計2025年3月開始交付。這是Model Y自2019年推出以來的首次大改款。新舊版本目前同時銷售，價格卻相差1萬2000美元，消費者想成為第一批吃螃蟹的人，也擔心新款成為「新型韭菜」。

價格與性能比較

煥新版Model Y目前只推出長續航全輪驅動版（Long Range AWD）， 美國售價5萬9990美元；舊款長續航全輪驅動版售價為4萬7990美元。新款價格較高的部分原因是首發版本捆綁了8000美元的全自動駕駛（FSD）、1000到2000美元的車漆顏色選擇、2000美元的20吋輪胎、1000美元的拖拽掛鉤和1000美元的白色內飾等可選配置 。

南加華人特斯拉車主任先生表示，全自動駕駛可按月訂閱，且特斯拉經常推出免費試用活動，老車主推薦新車主也經常享受三個月的免費體驗及超過千元的優惠折扣。另外20吋的輪胎雖能提升性能，但也縮減續航，是一把「雙刃劍」。由於特斯拉在年終開始清理庫存，許多舊款車型都有數百至數千美元的折扣。

在性能上，新款Model Y電池效率提升近10%，預計將帶來更好的續航與能耗表現，同時搭載最新AI4.0芯片，將對車機性能和全自動駕駛的優化帶來巨大提升。特斯拉創辦人馬斯克 日前表示，由於舊款AI3.0芯片可能無法滿足未來人工智能的迭代升級，正考慮提供芯片升級方案。

設計與內飾升級

外觀方面，新款Model Y的設計靈感來自Cybercab，採用全新小型LED頭燈與貫穿式尾燈。內裝升級包括環境照明、降噪設計、高級內裝材料，並新增座椅通風、後排8.0吋觸控螢幕、電動折疊座椅等功能。首批車主還將獲得獨家Launch Series徽章。

是否值得購買？

過去五年，特斯拉Model Y的價格波動明顯。2020年上市時，長續航版售價約為5萬2990美元，後來經歷多次降價。

南加華人金先生表示，自己曾在2022年考慮入手特斯拉，但因當時北美車輛庫存緊缺，二手車市場價格甚至一度超過新車。抱著「早買早享受，晚買有折扣」的想法選擇放棄。之後特斯拉的價格一降再降，金先生慶幸當初沒有在高點入手。他補充說，目前舊款車型的價格非常誘人，但對於煥新版的上市，金先生也暫時觀望，希望能迎來價格下調以刺激買氣。

任先生在去年年底入手舊款Model Y後表示，雖錯過新款但並不後悔。當時特斯拉推出零息貸款 的優惠。目前無論新舊款的貸款年利率都約在6%，對於6年期的貸款時長是一個不小的差價。

考量新款Model Y的升級與價格增幅，消費者需權衡性能提升與預算。追求最新設計、更高續航與升級內裝的買家，新款Model Y或許是理想選擇；但若注重性價比，舊款仍具競爭力，且可能因新款上市而進一步降價。

參考煥新版Model 3的價格策略，新車型推出後，舊款車型可能降價。煥新版Model 3對於迫切想體驗煥新版又不追求SUV更大空間的買家也值得入手。同時煥新版Model Y長續航后輪驅動版和高性能全輪驅動版（AWD）也有可能相繼上市。此次煥新版Model Y的上市，將成為馬斯克阻止銷量下滑的重要戰略。