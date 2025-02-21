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搶搭AI列車 年輕人等不及畢業就投入創業

編譯林思牧／綜合報導
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21 歲科卡拉（左）是人工智慧合規公司 Delve聯合創始人。(X平台圖片)
21 歲科卡拉（左）是人工智慧合規公司 Delve聯合創始人。(X平台圖片)

舊金山人工智慧AI公司如雨後春筍般的出現，創辦人一個比一個年輕，其中有很多等不及把大學念完就投入創業。是什麼讓這些年輕人迫不及待？

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，上個月創業孵育公司Y Combinator辦了一個布菲餐聚會。雖然用了酒吧的「快樂鐘點」（Happy Hour）做招徠，但是聚會上沒有提供酒精飲料。主辦人在領英上(LinkedIn)寫道，來參加的創業人年齡大多不到法定可以喝酒的歲數，不能給他們提供酒精飲料。

斯沃博達（Tycho Svoboda）參加了聚會。他去年從史丹福大輟學，事實上他離畢業所需的學分已經不遠，但他毅然決然的離校，開創了自己的AI公司TensorPool，專注在機器學習(machine learning)。他表示，至少有十多個同學也輟學，去開創自己的AI公司。

斯沃博達說：「AI世界的節奏太快了，我沒有妻子、沒有孩子，我可以將我生命中的每一分精力投入到這件工作上。」

雄心勃勃、過度早熟的工程師離開校園去追逐下一個大夢想，已不是什麼新鮮事。奧斯卡獲獎影片「社群網戰」(The Social Network)記錄了查克柏格(Mark Zuckerberg)從哈佛大學拙稚的學生，成長為世界上最年輕的億萬富豪的過程。

AI領域具有一些特色，讓年紀很輕、經驗不足、資本不厚的人可以盡情發揮。人工智慧突破的速度之快，加上人工智慧易於取得而導致的進入門檻相對較低，創造了理想的條件。再加上投資者已經籌集到的巨額資金，可以部署到這個領域，對於「人工智慧原民」(AI-native)來說，這是一個千載難逢的機會。他們可以肩負起登上舞台中心的重任。

人工智慧合規公司Delve的21歲聯合創始人科卡拉（Selin Kocalar）說：「這幾乎就像互聯網熱潮（the internet boom）一樣，這是一個千載難逢的機會，無論發生什麼，我們都不能錯過它。」這就是這些年輕人從大學、高中輟學投入事業的關鍵。

AI 人工智慧 舊金山

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