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灣區就業市場疫情後仍未恢復 去年僅增長0.2%墊底全美

編譯組／綜合報導
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受COVID影響的灣區就業市場尚未復甦，昔日的加州經濟動力已開始衰退。（電視新聞截圖）
受COVID影響的灣區就業市場尚未復甦，昔日的加州經濟動力已開始衰退。（電視新聞截圖）

聖荷西信使報(Mercury News)報導，灣區就業市場長期以來一直是加州經濟的引擎。但疫情爆發後，灣區就業市場嚴重萎縮，反映出矽谷的命運發生了深刻變化。

該地區的經濟放緩如此明顯，以至於2024年，該州的就業增長在所有其他地區中僅排名第37位。

根據加州就業發展廳(Employment Development Department)的數據，經季節性波動調整後，2024年加州的就業總數僅增長了1%，灣區就業市場同期增長了0.2%。

BMO Capital Markets經濟學家安德森(Scott Anderson)說：「灣區勞動力市場在過去一年的表現，在全州和全國都是墊底的。」

該地區勞動力市場表現低迷的背後有幾個因素。安德森說：「高昂的生活和經商成本、疲軟的人口增長以及科技行業為適應人工智慧(AI)驅動的新世界而進行的改革，是這一難題的主要部分。」

在COVID-19於2020年到來之前，灣區的就業市場一直處於巔峰狀態。在截至2019年的10年時間裡，根據州就業發展廳編製的數據，該地區的就業崗位總數增長了30.5%，而加州的就業市場增長了23.5%。

然而，從2020年到2024年，灣區的就業總數將下降0.8%，而加州的增幅僅為3.2%。

相比之下，美國的就業總數在2020年至2024年的五年間增長了4.7%。2024年末，全州和灣區就業市場的問題依然存在。

加州的招聘工作在一定程度上受到了該地區狀況的拖累。一向強勁的科技行業正在尋求精簡業務，該行業的裁員是導致招聘步伐緩慢的一個重要因素。

2024年，南灣、東灣和舊金山-聖馬刁地區的就業崗位增幅均低於全州平均水平。舊金山都會區的招聘人數下降是主要因素。

在此期間，舊金山-聖馬刁地區減少了8200個工作崗位，降幅為0.7%；南灣增加了3100個工作崗位，增幅為0.3%；東灣增加了8400個工作崗位，增幅為0.7%。

土地使用諮詢公司Silicon Valley Synergy首席執行長史塔德勒(Bob Staedler)認為，由於科技行業一直在努力取悅投資者和分析師，因此該行業的裁員現象可能不會很快消失。

總部位於聖荷西的智囊團矽谷聯合創投(Joint Venture Silicon Valley)總裁漢考克(Russell Hancock)認為，有一點是肯定的：灣區及其科技中心已經進入了未知領域，並會蟄伏一段時間。

就業 灣區 加州

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