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簽證規定收緊 免面談續簽限12個月

記者邵敏／洛杉磯報導
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簽證過期48個月內免面談續簽服務，恢復到疫情前的12個月內。（示意圖，取自Unspalsh.com）
簽證過期48個月內免面談續簽服務，恢復到疫情前的12個月內。（示意圖，取自Unspalsh.com）

當局日前修改簽證面試豁免(免面談)的資格標準，大大縮短續簽時間。自即日起，申請人僅可在同一非移民類別簽證未過期前、或過期後12個月內使用免面談續簽服務。新冠疫情開始，這一期限為48個月。

根據economictimes等媒體的報導，這項變更立即生效，影響到非移民簽證持有者，包括H-1B、B1/B2等眾多簽證類別的申請人。他們之前曾受益於疫情期間出台的放寬規定。

洛杉磯資深旅遊業者顧彬彬指出，此項政策的改變，很多華人都在受影響範圍內，特別是經常往返美中的華人，比如留學生、訪問學者、企業高管等，可能需要更頻繁地辦理簽證、計華行程安排。此次政策調整，主要影響需續簽的非移民簽證，包括但不限於B1╱B2簽證(商務旅遊簽證)、F1簽證(學生簽證)、J1簽證(交流訪問學者簽證)、H1B簽證(工作簽證)、L1簽證(跨國公司內部調動簽證)、O1簽證(傑出人才簽證)等。

國家法律評論(The National Law Review)指出，雖然官方公告尚未發布新規，但簽證申請中心(VAC)已開始執行新政策，拒絕不符合免面談標準的申請人。此前，簽證過期且不超過48個月的申請人，都可透過免面簽續簽服務，該規定2022年開始實施，期解決當時美國大使館和領事館的簽證等待時間過長的問題。

洛杉磯移民律師陳勁松證實，此項新政日前已開始生效並實施，一些客戶已遇到類似情況。他強調，這並非最新措施，只是恢復到疫情前的12個月期限。

陳勁松表示，此項政策不是僅針對華人非移民簽證持有者，其他國家簽證者同樣如此。不過華人持有此類簽證較多，涉及甚廣。「主要影響在於面談機率增加，因為面談會發生各種情況，免面談就相對容易通過。」理論上，所有非移民簽證都符合這項新規，但領事館會根據個案決定免面談期限。

美國自2014年起對中國公民發放十年多次往返簽證，現下正值第一批十年簽證續簽高峰期。顧彬彬認為，新政將給華人帶來諸多影響。首先續簽難度增加。過去，符合條件的申請人可以在簽證過期48個月內通過免面談方式續簽。現在縮短至12個月，意味著更多人需要重新預約面談，增加申請難度和等待時間。

其次，面簽預約更緊張。由於更多申請者需要面談，美國駐華使領館的面簽預約案例積壓將會更嚴重，申請人需要更早規畫簽證續簽。此外，旅行和時間成本都會相應增加。需面談的申請人需前往美國使領館，增加差旅和時間成本，尤其對居住在使領館城市以外的人影響較大。

顧彬彬建議人們提前規畫續簽，如果簽證即將過期、或符合12個月內的續簽條件，應在有效期內盡早提出免面試續簽申請。隨時查看美國使領館的簽證預約情況，避免臨近出行時才發現無法預約。確保護照和簽證記錄、申請材料完整，減少因材料不全導致的拒簽或延誤。

川普總統上台後，移民政策全面收緊，此次非移民簽證免面談續簽服務恢復至12個月以內，是否與新政府倡導的方向有關？陳勁松表示，此項政策與目前的移民大環境不能說完全沒有關系。但他個人認為，並沒有直接聯繫：「川普總統目前主要是驅逐美國境內，有犯罪記錄的非法移民。」

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